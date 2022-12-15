Adıyaman’da gece saatlerinde içerisinde çocukların da bulunduğu bir ikamet kurşunların hedefi oldu.

Adıyaman’da gece saatlerinde içerisinde çocukların da bulunduğu bir ikamet kurşunların hedefi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 2778 Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir ikametin önüne gelen ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil içerisinden ateş açıldı. 7-8 el ateş edilen silahtan çıkan mermilerden 3’ü ikametin kapı ve camlarına isabet etti. Gece geç saatlerde yapılan silahlı saldırı sonrasında saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslar olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Çocukların da ikamet içerisinde bulunduğu silahlı saldırı olayında ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.