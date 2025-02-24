Eskişehir’in en turistik noktalarından birisi olan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bazı duyarsız vatandaşlar içerisinde çiçek olması gereken boş beton saksıyı çöp kutusuna çevirdi.

Kentin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesi turistlerin uğrak noktalarından birisi. Osmanlı döneminden kalma geleneksel Türk evlerini görmek isteyen yerli ve yabancı turistler yaz kış demeden bölgeye ilgi gösterirken, duyarsız vatandaşların çevreye bıraktığı çöpler göze çarptı. Boş bir beton saksının içerisine atılan çok sayıda izmarit, atık su şişesi ve bisküvi ambalajı görüntü kirliliği oluşturdu. İçerisinde çiçek olması gereken saksının bir çöp kutusu gibi kullanılması tepkiye yol açtı.