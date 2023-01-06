İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü yarışmasının sonuçları belli oldu. 52 dosyanın başvuru yaptığı yarışmanın birincisi ’Yitik Şeyler Evreni’ adlı dosyasıyla gazeteci Abidin Yağmur oldu.

Bu yıl ilki düzenlenen İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü sonuçlandı. Yarışmanın seçici kurulunda Oğuz Tümbaş, Prof. Dr. Faik Kanatlı, Aydan Yalçın, Ömer Karayılan ve Baha Sadık Akıner yer aldı. Seçici kurul, birincilik ödülünü gazeteci Abidin Yağmur’un ’Yitik Şeyler Evreni’ adlı dosyasına verirken şair ve müzisyen Oğuz Göl’ün ‘Ayrılık Düğünü’ adlı dosyası ile şair ve öğretmen Ülkü Olcay’ın ‘Yediveren’ adlı dosyalarını özel ödüle değer buldu. İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit Baskın, yarışmaya katılımın yoğun olduğunu belirtti. Baskın, ödüllerin 13,14,15 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek Mersin Edebiyat Festivali’nin ilk günde kazananlara teslim edileceğini duyurdu.

Seçici kurul üyesi Aydan Yalçın, 1. İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü için keyifli bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Yalçın, “Birinci gelen dosya bizi heyecanlandıran, bizi sevindiren bir dosyaydı. Şiirle müziğin çok güzel iç içe geçtiği bir dosyaydı. Bütünlük oluşturan yalın, okuru içine alan heyecanlandıran bir dosyaydı. Çok gönül rahatlığıyla birinci olan arkadaşımızı seçtik. Bu arkadaşımız Mersin’den katılan şair, yazar ve gazeteci Abidin Yağmur. Ben kendisini buradan kutluyorum. Akdeniz’i okura yansıtan bir dosyaydı” dedi.

"Katılımcılar şiirleriyle bizlere iç dünyalarını yansıttılar"

Katılımcıların şiirlerinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Faik Kanatlı, “Şiir tıpkı samimiyet gibi için dışa vurumudur. Katılımcılar şiirleriyle bizlere iç dünyalarını yansıttılar. Bunun için bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Katılımcıların tüm eserlerinde güzellikleri rastlamak mümkündü. Katılan arkadaşları tebrik ederim” diye konuştu.

Yarışmaya yurt içinden toplam 50 dosyanın ve yurt dışından iki dosyanın katıldığını belirten Baha Sadık Akıner, “Bu bizi memnun etti. Defalarca dosyaların üzerinden geçtik. Toplantılar yaptık çünkü öncelikle adaletin oluşması gerekiyordu ve hepimizin vicdanımız rahat. Hak eden dosyalara ödüllerin gittiğini düşünüyoruz ve dosyaların hepsi güzellik bandırıyordu ama bu seçtiğimiz üç dosya onlardan öne çıkmıştı. Ödülü kazananları tebrik ediyorum. Umarım bu yarışma uzun yıllar devam eder" ifadelerini kullandı.