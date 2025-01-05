Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığı 3 ila 5 derece arasında azalacak. 5 Ocak Pazar gününe ait hava tahmin raporuna göre; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji, ulaşımda aksamalar ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Bitlis, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu arada Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporunda iki ayrı 'kuvvetli' uyarı da yer aldı.

Buna göre, yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su, heyelan ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesinden ötürü buzlanma, don ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.