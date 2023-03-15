Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü il genelindeki iç sularda su ürünleri türleri ve ve su ürünleri varlığının korunması için 3 ay boyunca uygulanacak olan sazangiller ve yayın balığı yasağının 1 Mart itibari ile başladığı duyurdu.

Buna göre Aydın genelindeki göl, gölet, baraj ve akarsu gibi yerlerde 1 Haziran’a kadar balık avlamak yasaklandı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "5/1 Numaralı Ticari Gayeli Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ve 5/2 Numaralı Amatör Gayeli Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ gereği; İlimizde ticari ve amatör su ürünleri (sazangiller) av yasağı 01.03.2023 tarihinde başlamakta ve 31.05.2023 tarihinde sona ermektedir. Sazangiller av yasağı dönemi boyunca yayın avcılığı da aynı şekilde yasaktır. Bu tarihler arasında ticari veya amatör olarak su ürünleri avcılığı yapmak; bahsi geçen iç su balıklarını belgesiz olarak satmak, nakletmek, pazarlamak yasaktır. Belirtilen tarihler arasında iç su balıklarının avlanması, belgesiz nakil veya satış yapılması durumunda, balıklar zapt edilerek idari para cezası uygulanacaktır. İç su kaynaklarımızdaki balıkların üremelerine fırsat vererek nesillerinin devamını sağlamak, her daim soframızda balık görebilmek için söz konusu kurallara uyulması büyük önem taşımaktadır" denildi.