Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri doğa, kültür ve teknolojiden esinlenerek hazırladıkları tasarımlarla 3 ödül kazandı.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, TMMOB İçmimarlar Odası tarafından 7. kez düzenlenen im2024 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması’na toplamda 41 proje ile katıldı. Öğrencilerin lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen tasarım stüdyosu projelerinin değerlendirildiği yarışmada bu sene Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerden toplam 501 proje 5 kategoride yarıştı. Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin 8 tasarımı ilk elemeyi geçerek 60 finalist arasında yer almayı başardı. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, TMMOB İçmimarlar Odası’nca düzenlenen im2024 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması’nda 2 ödül kazanırken İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışması’ndan ise 1 ödülün sahibi oldu

Işıklı anı haritası

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri Şenol Can Çam ve Eren Başaran, “Mapin” isimli projeyle “Mobilya ve Aydınlatma Tasarımı” kategorisinde üçüncülük ödülü kazandı. Dünya haritalarına ve kültürüne ilgi duyanlar için tasarlanan ışıklı bir anı haritası olan Mapin, dış yüzeyindeki delikli malzeme sayesinde ışık yayıyor ve insanların ziyaret ettiği veya edeceği yerleri işaretleyebileceği bir hafıza küpü görevi görüyor.

Doğaya açılan bir geçit

İlhami Mavioğlu ise “Kanyonun Yankıları: Biyofilik Bir Kaçış” isimli projesiyle “Üçüncü Yıl” kategorisinde Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu. Bu projedeki binanın girişi bir geçit fikrinden yola çıkılarak doğadaki kanyonlardan esinlenerek tasarlandı. Böylece kullanıcıya doğaya açılan bir geçit hissi yaşatmak amaçlandı. İç mekanlarda mağara konsepti olarak benimsenen kanyon fikri sayesinde galeri alanlarından gelen doğal ışıklar tasarımda önemli bir rol oynuyor.

Yunan kültüründen ilham aldı

İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından 11. kez düzenlenen İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışması’nda başarı gösteren İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencisi Devrim Uslu ise “Ateşin Birleştirici Gücü” projesiyle Jüri Teşvik Ödülü’nü aldı. Projede, daha önce eski bir porselen fabrikası olan alan, ateşin Yunan kültüründeki öneminden ilham alarak, tarihi yapısını koruyan mimari restorasyonla meydan, pazar yeri, kahve dükkanı gibi öğelerle yeniden canlandırıldı.