IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı, afetzedelerin barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla var gücüyle çalışıyor. IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı, bin 500 kişinin konaklayacağı ve günlük 5 bin kişiye yemek sunulacak yaşam alanını İskenderun’da hizmete açıyor. Mersin Büyükeceli’de ise kuruluma hazır olan prefabrik kamp ile 6 bin vatandaşın barınma ve gıda ihtiyacı karşılanacak.

IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı, afetzedelerin barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla var gücüyle çalışıyor. IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı, bin 500 kişinin konaklayacağı ve günlük 5 bin kişiye yemek sunulacak yaşam alanını İskenderun’da hizmete açıyor. Mersin Büyükeceli’de ise kuruluma hazır olan prefabrik kamp ile 6 bin vatandaşın barınma ve gıda ihtiyacı karşılanacak.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 10 ili etkisi altına aldı. Yaşanan afetin ardından birçok bina enkaz altında kalırken çok sayıda binada ise ağır hasarlar meydana geldi. IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı afet bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla seferber oldu. Grup, İskenderun’da 3 bin 500 metrekare alanda bin 500 kişinin konaklayacağı ve günlük 5 bin kişiye yemek çıkarabilecek yaşam alanını gelecek hafta açıyor. Mersin Büyükeceli’de ise 6 bin kişinin barınma ve gıda ihtiyacını karşılayacak yaşam alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 7 bin 500 vatandaşın barınma ve gıda ihtiyaçlarına cevap verecek bu yaşam alanlarında, mutfak, çamaşırhane, banyo, lokal ve çocuk parkı bulunacak. IC Holding grup bünyesindeki otellerini de 647 afetzede vatandaşın kullanımına açtı.

IC Holding bünyesinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan konteyner üretim tesislerinde ise çalışmalar aralıksız sürüyor.

“Depremin ilk gününden bugüne kadar 300’ü aşkın konteyner sevkiyatı gerçekleştirdik”

Yaşanan deprem felaketinin ardından grup olarak yurt içi ve yurt dışı siparişleri askıya aldıklarını belirten IC Holding Treysan Prefabrik Şirketi Genel Müdürü Özgür Onat, “Öncelikle 6 Şubatta yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızda Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına ve tüm ülkemize de baş sağlığı diliyorum. Gerçekten zor bir süreçte oradaki vatandaşların en öncelikli ihtiyaçlarından biri barınma ihtiyacı. Biz de Orta Doğu’nun en tüm yurt için ve yurt dışı siparişlerimizi askıya alarak tüm gücümüzle en hızlı şekilde barınma ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarımıza başladık. Depremin ilk gününden bugüne kadar 300’ü aşkın konteyner sevkiyatı gerçekleştirdik. Önümüzdeki 10 gün içerisinde bu rakamı bin 500’e tamamlayacağız. Üretim kapasitesini de günlük 40-50 adetten yaklaşık 80 adede ilave üretim bantları hazırlayarak oluşturduk. En hızlı şekilde vatandaşların barınacakları yaşam alanları oluşturmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“4 ile 8 kişinin barınmasını karşılayacak durumda”

Deprem bölgesinde kurulacak kamp alanına yerleştirilecek konteynerlerin bir aileye barınma imkanı sunacak özelliklere sahip olduğunu dile getiren Onat, “Konteynerler iki odalı, bir banyo ve tuvaleti bulunuyor. İçinde bir adet mutfağı da var. 4 ile 8 kişinin barınmasını karşılayacak durumda. Gidip yerine konulduğu anda insanların direkt içine yerleştiğinde yaşama başlayacağı şekilde ısıtıcı ve su ısıtıcıları ile hazır durumda sevk ediyoruz” diye konuştu.

“Günde 5 bin kişinin faydalanabileceği yemekhanemiz de bulunacak”

Kurulacak kamp alanlarında afetzedeler için 5 bin kapasiteli yemekhanenin bulunacağını ve 3 öğün yemek hizmeti sunacağını aktaran Onat, “Holding ve İbrahim Çeçen Vakfı aracılığı ile depremin ilk günü itibari ile her türlü yardımı depremzedelere ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya başladık. Bunun için İskenderun’da bin 500 kişilik bir kamp alanı hazırlıyoruz. Bütün konteynerleri sevk ettik, şu anda yerleşimleri yapılıyor. Aynı zamanda, günde 5 bin kişinin faydalanabileceği yemekhanemizde bulunacak. Hali hazırda İskenderun’da IC İbrahim Çeçen Vakfı aracılığı ile 3 öğün, 5 bin kişilik yemek hizmeti veriliyor. Bunun dışında Mersin’de de 6 bin kişinin barınabileceği kamp alanı hazırlıyoruz” dedi.

IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın depremin ilk günü itibari ile yaraları sarmak için bölgeye çok sayıda personel gönderdiğini belirten Onat, şu ifadelere yer verdi:

“Depremin ilk gününden itibaren çok hızlı aksiyon aldı vakfımız. Çalışanlarımız bin 127 vatandaşımızı deprem enkazından canlı olarak çıkarmayı başardılar. Gerçekten hepimiz zor günler geçiriyoruz ama milletçe güçlü olarak ve el ele vererek bu zorlukları en kısa sürede bertaraf edeceğiz.”

Çalışmalarını İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürüten grup, destek faaliyetlerine büyük bir hız ve titizlikle devam edecek.