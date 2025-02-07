İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Can, halk arasında "sarı serum" olarak bilinen serumların, bilinçsiz uygulandığında ölüme bile yol açabildiğine dikkat çekerek, "İlaç veya serum tedavilerinin mutlaka hekim önerisiyle ve uygun tıbbi şartlarda uygulanması gerekir. Serum hızla iyileştirir anlayışı doğru değildir, uygun olmayan tedaviler sizi sağlığınızdan hatta hayatınızdan edebilir" dedi.

Son zamanlarda basına yansıyan "serum takılması sonrası alerjik reaksiyona bağlı ölüm" haberleri ‘serum neden ölüme yol açar?’ sorusuna yanıt aranmasına da neden oluyor. Serumun yol açtığı ölümlere değinen Acıbadem Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Can, serum tedavilerinin daha hızlı iyileştireceği kanısıyla bazı hastaların kendi kendine serum taktırma talebiyle doktora başvurduğunu belirtti. Böyle bir durumda en iyi yöntemin doktora danışarak hareket etmek olduğunu vurgulayan Dr. Can, doktorun hastalığın durumuna göre basit önerilerde bulunabileceği gibi ilaç yazabileceğini ya da serum uygulanmasını önerebileceğini söyledi.

"Serumla çabuk iyileşirim diye düşünmeyin"

Toplumda hastalık karşısında hızla iyileşmek için çok sabırsız davranıldığına dikkat çeken Dr. Can, "Çabuk iyileşme isteği, beklenmedik ölümlere de yol açabiliyor. Hastalandığımızda hepimiz bir an önce iyileşmek isteriz. Bunun için de en kısa yolun serum taktırmak olduğunu düşünen çok kişi var. Hatta biz doktorlar, hastalardan ‘Serum taktırmak istiyorum’, ‘Bir serum taksalar iyileşirim aslında’, ‘Ben serumsuz iyileşemiyorum’, ‘Niye serum önermiyorsunuz ki’ sözlerini sık duyuyoruz. Öte yandan serumun iyi geleceğini düşünerek hastane ya da klinik dışında da serum uygulatma eğilimi de görüyoruz. ‘Aradım gelip evde serum taktılar’, ‘Sağlık kabinine gittim serum taktılar’ tabirlerini duyuyoruz. Şunu vurgulamak isteriz ki, serum uygulamasını kararını doktor vermelidir. Hastaların bana iyi gelir diye düşünerek serum talep etmesi tıbbi olarak doğru değildir. Hekim reçete etmelidir. Ve hekim reçete ettiyse mutlaka hastane ya da kliniklerde uygulanmalıdır" diye konuştu.

"Bazı alerjik reaksiyonlar ölümle sonuçlanabilir"

Tüm ilaçların alerjik reaksiyon riski olduğunun altını çizen Dr. Can, serumların da anaflatik şoka yol açarak ölümle sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Anaflatik şok durumunun çok ciddi bir tablo olduğuna dikkat çekerek hızlı ve doğru müdahale yapılsa bile hastanın kaybedilme ihtimali olduğunu belirten Dr. Can, "Eğer evde ya da yeterli acil müdahalelerin yapılamayacağı yerlerde serum takılırsa, anaflaksi geliştiği zaman ölüm ihtimali çok yüksek olacaktır. O nedenle damardan serum tedavileri ancak hekim uygun gördüyse ve sadece bu konuda yetkili sağlık birimlerinde yapılmalıdır" dedi.

"Vitamin kokteyli adına aldanmayın"

Damardan tedavilerin olağanüstü tedaviler gibi sunulduğuna da değinen Can, "Bunların en popüler olanı ‘sarı serum - atom’ isimleriyle anılan serum olduğunu, bu serumlarda ağırlıklı B vitamini kullanıldığını ifade ederek şu bilgileri verdi:

"B vitaminlerinin soğuk algınlığı tedavisinde yeri olmamasına rağmen sizi hemen iyileştirecek tedaviler gibi sunuluyor. Plasebo yani tedavi edici etkisi olmamasına rağmen psikolojik olarak hasta kendini iyi hissettiği için tekrar hastalandığında bu sarı renkteki serumu taktırmak istiyor. İyileşmek için serum taktırırken sağlığından hatta hayatından olabiliyor. Daha önce kullandım bir şey olmaz diye düşünüp, serum taktırmak isteyenler şu tıbbi gerçeği bilmeliler; bir ilacı daha önce 100 kez kullandığınızda alerji yaşamamanız, 101. kullanımda alerji olmayacağınızı garantilemez."

Sarı serum dışında evde ya da uygun olmayan mekanlarda "damardan demir tedavisi", "vitamin kokteyli" ve farklı isimlerde serum tedavileri uygulandığını ifade eden Dr. Can, her ne isimde olursa olsun ilaç veya serum tedavilerinin ancak ve ancak hekim önerisi ile uygun şartlarda uygulanması gerektiğini vurguladı.