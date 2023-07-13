İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, insülin direncinin başta şeker hastalığı olmak üzere kalp damar hastalıkları ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini artırdığını ifade etti.

Dr. Efelerli, insülin direncini azaltmak için şekerli, unlu gıdalar yani makarna, pirinç ve ekmek gibi karbonhidratı bol gıdalarla beslenme alışkanlığından vazgeçilmesini tavsiye etti. Pankreas tarafından üretilen insülin hormonunun yağ, kas ve karaciğer hücrelerinde gerekli veya yeterli tepkiyi oluşturamaması durumuna insülin direnci (IR) denildiğini belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, insülin direnci yüksek kişilerin diyabet hastalığına yakalanma riskinin de oldukça yüksek olduğunu söyledi. İnsülin direnci ile yüksek tansiyon, damar sertliği, kan yağları bozuklukları ve karaciğer yağlanması arasındaki ilişkiye dikkat çeken Dr. Efelerli, “İnsülin direnci kilolu kişilerde oldukça fazladır. Normal insanlarda 1 birim insülin değeri 30 mg kan şekeri; insülin direnci olan kişilerde 1 birim insülin 10 mg kan şekeri düşürür hale gelir” dedi.

Dr. Efelerli, İnsülin direnci belirtilerini, “Yemek tüketimi ve şekerli gıda tüketimi sonrasında hissedilen ağırlık ve uyku hali, mide kazınması ve açık şikâyetlerinin bulunması, hızlı hissedilen yorgunluk, sık tatlı yeme arzusu; göbek ve bel çevresinin giderek genişlemesi, kilo alımının kontrol edilememesi, kadınlarda adet düzensizlikleri gözlemlenmesi, koltuk altı, kasık, boyun bölgelerinde esmerleşme meydana gelmesi, yemekten sonra kan şekerinin düşmesi ile el titremesi ve terleme görülmesi” şeklinde sıraladı.

“Makarna, pirinç ve ekmek insülin direncini artırır”

İnsülin direncinin, tüketilen şekerli, unlu gıdalar yani makarna, pirinç ve ekmekten zengin beslenme özellikle karbonhidratı bol gıdalarla beslenme alışkanlığının yer etmesi ile gelişen bir hastalık olduğunun vurgulayan Dr. Efelerli, “İnsülin direnci karaciğerde yağlanmaya, kalp ve beyin gibi hayati organları da etkileyecek kalp krizi ve felç gibi hastalıklara davetiye çıkarır. Pankreas bir süre sonra insülin üretmekte yorularak tembelleşir ve kan değeri yükselmeye başlar. Süreç kendini önce kan şekeri düşüklüğü, çabuk acıkma şeklinde göstererek sonrasında ‘Diabetes Mellitus’ (Şeker Hastalığı) olarak ortaya çıkar” diye konuştu.

“Bu tavsiyelere uyun”

Dr. Efelerli, insülin direncinin şeker hastalığına yatkınlığına sebep olması haricinde, obezite, adet düzensizliği, kısırlık, kilo vermede zorlanma, gut, yüksek tansiyon, fibrokistik meme hastalığı, yumurtalıklarda kist, kalp krizi, felç, kolesterol, meme kanseri, akciğer kanseri, pankreas kanseri, prostat kanseri hastalıklarına yakalanma riskini artırdığının altını çizdi. Küçük çocuklarda bile insülin direnci görülebildiğine değinen Dr. Efelerli, düzenli egzersizler ile haftada en azından 3 gün tempolu yürüyüş yapılmasını, küçük porsiyonlar halinde sık beslenilmesini, bol su içilmesini, sağlıklı ve yeterli bir uyku düzenine bağlı kalınmasını tavsiye etti.