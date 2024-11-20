TBMM Genel Kurulunda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulunda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'na gelerek görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde partisi adına söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, kanun teklifiyle bozulan kamu düzeninin yeniden tesis edilmeye çalışıldığını gördüklerini ifade ederek, "Bozulan kamu düzenini torba yasaların içine atılmış parça parça çözümlerle değil konuyu bütüncül olarak ele alarak, gerçek reformlarla çözebiliriz." dedi.

Huzur içinde bir yaşam sürdürmenin her vatandaşın hakkı olduğunu belirten Şahin, "Son yıllarda bu hakkı mumla arar hale geldik. Ekmeğe muhtaç olduğumuz gibi huzura da muhtaç hale geldik. Şiddet sokaklarda, evlerde, iş yerlerinde maalesef bir virüs gibi yayılıyor. Toplumda tahammülsüzlük ve öfke maalesef giderek artıyor. Silahlanma konusu, korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Bu konuyla ilgili önlem almaya çalışıyorsunuz ama vatandaş silaha bu kadar kolay nasıl ulaşıyor? En temel soru bu. Son yıllarda silah ruhsatlarında bir artış var mı?" diye sordu.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, torba kanun tekniği kullanılan ve kanun maddeleri arasında bütünlük olmayan bir kanun teklifinin komisyona sunulduğunu söyledi.

Karakaş, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alması gereken maddelerin, görüştükleri teklifte yer aldığına işaret ederek, "Teklifte, başka bakanlıklara ait maddeler varken öncelik verilmesi gereken, emniyet teşkilatımızın çalışma şartlarının düzenlemesi ve polis intiharlarına sebep olan nedenlerle ilgili hiçbir düzenleme maalesef yok. Noterlik hizmeti ile ilgili madde var ancak yasa dışı bahis ve kumarla ilgili hiçbir düzenleme yok." diye konuştu.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İçişleri Komisyonunun 18 aydır ilk kez toplandığını ifade ederek, "Emniyet, sahil güvenlik ve jandarma gibi çok önemli kurumları yöneten İçişleri Bakanlığı, eski ve yeni iki bakan arasındaki halef-selef çekişmesine feda edilecek bir bakanlık değildir." diye konuştu.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre teklifin komisyon görüşmelerini anlatan Tüzün, teklifteki 6 maddenin, madde metni ile gerekçesinin birbiriyle uyumsuz olduğu gerekçesiyle Komisyon görüşmelerinde değiştirildiğini aktardı.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, teklifle, dahiliye memurları, göç, afet yönetimi, mülkiye müfettişliği, ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili düzenlemeler, Dernekler Kanunu ve Mahalle Bekçileri Kanunu olmak üzere 17 adet kanun ve 1 adet kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Ateşli silah parçalarının kanun kapsamına alınması ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasına ilişkin Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da da düzenlemeler yapıldığını aktaran Çelik, "Ruhsatlı silahını ikinci ve üçüncü kez kaybeden veya çaldıran kişiler için de yeni müeyyideler öngörülmektedir. Ateşli silah parçaları madde kapsamına alınarak satışı ve bulundurulması suç sayılmakta ve kurusıkı silahların gerçek silah haline getirilmesi suçu için daha ağır cezalar getirilmektedir. Bu da ülkemizdeki bazı olayların aydınlatılması açısından da son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşim 20 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı