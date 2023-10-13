Sivas’ın Zara ile Suşehri ilçelerini birbirine bağlayan Geminbeli Geçidi sonbaharın gelmesiyle birlikte rengarenk oldu.

Sivas’ın Zara ile Suşehri ilçeleri arasında bulunan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi, bugünlerde görenleri kendine hayran bırakıyor. Sonbaharın gelmesiyle İç Anadolu’nun Karadeniz Bölgesi’ne açılan kapısı olan geçitte bulunan ağaçlar adeta rengarenk oldu. Sarı, kırmızı ve yeşil tonun birleştiği geçitteki ormanlık alanda kartpostallık görüntüler oluştu. Masalsı manzarayı gören vatandaşlar ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

Sonbahar renklerinin hakim olduğu geçit, dron ile görüntülendi.