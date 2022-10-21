Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan İç Anadolu’nun en büyük ceviz bahçesinde ilk hasat gerçekleşti.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan İç Anadolu’nun en büyük ceviz bahçesinde ilk hasat gerçekleşti.

İmranlı ilçesi Ardıçalan köyünde kurulan ve adeta ormanı andıran ceviz bahçesi, görenlerin dikkatini çekiyor. Özel bir işletme tarafından bin 500 dönümlük arazi üzerine kurulan, İç Anadolu’nun en büyük, Türkiye’nin ise 5. büyük ceviz bahçesinden ilk hasat yapıldı. Yaklaşık bin 400 ile bin 700 rakımları arasında dikilen chander ve fernor cinsi yaklaşık 31 bin ceviz ağacının yer aldığı bahçede gerçekleşen hasada, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek de katıldı. Modern tarım teknikleri kullanılarak oluşturulan bahçeyi gezen Vali Şimşek, bahçe sahibi Yunus Emre Karabudak’tan bilgi alarak hasat yaptı.

“İç Anadolu’daki en büyük bahçe”

Vali Şimşek, bulundukları yerin örnek bir ceviz bahçesi olduğunu ifade ederek, “İmranlı ilçemiz Ardıçalan köyündeyiz. Buradaki örnek yatırımı, örnek ceviz bahçesini yerinde inceliyoruz, hasadına eşlik ediyoruz. Gerçekten çok önemli ve büyük bir yatırım. Yaklaşık bin 500 dönümlük arazi üzerine kurulmuş ve yaklaşık 31 bin ağaç barındırıyor. Diyebilirim ki İç Anadolu’daki en büyük bahçe. Bu da bize gösteriyor ki aslında ilimizin her yöresi her bölgesi farklı bir ürün için elverişli. Burada da cevizin elverişli olduğunu gördük. Bu ceviz bahçesini emek verip sabırla kuran girişimcimizi tebrik ediyorum. Büyük emek vermiş gerçekten ve 5 yılın sonunda da bu yıl ilk ürünlerini alıyor. Modern tarım tekniklerini de kullandığını gördük. Ümit ediyorum ki bu tür bahçelerimiz yaygınlaşır. Yöremizde inşallah daha çok ceviz bahçesi kurulur ve bu bahçe diğer çiftçilerimize de örnek olur. Ben çiftçimize, girişimcimize hayırlı bol kazançlar diliyor, kendisini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.