İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük kariyer etkinliği, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının koordinasyonunda, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek. Yüzlerce kurum ve firmanın katılacağı İKAF 2025’te öğrenciler gelecek planlarına yön verecek. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, tüm üniversite öğrencilerini ve mezunları büyük buluşmaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının koordinasyonunda 2019 yılından bu yana düzenlenen kariyer fuarları, Türkiye’nin her bölgesinden üniversite öğrencileri ve mezunlarını önde gelen kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya getiriyor. Bu yıl Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesinin desteği, 16 üniversite ve paydaş kurumların katkılarıyla Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenecek.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, fuara ilişkin yaptığı açıklamada İç Anadolu Kariyer Fuarı’nın sadece bir etkinlik değil, öğrencileri aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen şirketleri, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturan büyük bir kariyer platformu olduğunu söyledi. Fuarın iş ve staj fırsatlarını keşfetme imkanı sunmasının yanı sıra katılımcıların profesyonel gelişimine katkı verecek eğitimler, paneller ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacağını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "İKAF 2025’te katılımcılar firma yetkilileriyle birebir tanışacak, iş dünyasının beklentilerini doğrudan öğrenebilecek. Öğrencilerimiz bunun yanı sıra CV hazırlama, mülakat teknikleri ve kariyer planlaması gibi kritik konularda uzmanlardan rehberlik alabilecek ve en önemlisi bazı firmalar fuar alanında ön mülakatlar gerçekleştirerek yetenekli öğrencilerimizi doğrudan işe alım süreçlerine dahil edebilecek. Bu büyük fırsattan İç Anadolu Bölgesi’ndeki tüm üniversite öğrencileri ve mezunlar faydalanabilecek" diye konuştu.

Öğrenci ve mezunları, iş dünyasının başarılı isimleriyle birebir tanışmaya ve gelecek planlamalarına yön verebilmeleri için Türkiye’nin önde gelen kurumları ve firmalarının yer alacağı fuara davet eden Rektör Yılmaz, katılımın ücretsiz olduğu fuara yetenekkapisi.org adresi üzerinden kayıt yapılabildiğini kaydetti.

Yüzlerce kurum ve firmanın katılacağı İKAF 2025’te ilham veren söyleşiler, yapay zekanın çalışma hayatındaki yeri, Ulusal Staj Programı, kariyer rehberliğine yönelik programlar, yabancı dil iş mülakatı atölyeleri ile çok sayıda etkinlik gençlerle buluşacak. Fuarla ilgili ayrıntılara ise ikaf.selcuk.edu.tr internet sitesinden ulaşılabilecek.