Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Kent Konseyi ve Güvercinada Sanat Platformu’nun iş birliğinde İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir söyleşi ile ünlü tiyatrocu Süheyl Uygur, Kuşadalılarla buluştu. Mavi İnsan Buluşmaları çerçevesinde düzenlenen söyleşide Süheyl Uygur, gençlik yıllarını, tiyatroya adım atma hikayesini ve babası usta tiyatrocu Nejat Uygur ile unutamadığı hatıralarını anlattı.

İbramaki Sanat Galerisi, Mavi İnsan Buluşmaları çerçevesinde önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen çeşitli etkinlikler ve söyleşiler Kuşadalılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Son olarak kardeşi Behzat Uygur ile birlikte oynadıkları Boynuz Kulağı Geçer, Üç Salakşörler, Hişt Hişt Teleköle adlı oyunları ile akıllarda yer eden oyuncu Süheyl Uygur, sevenleriyle buluştu. Söyleşiye çok sayıda Kuşadalıyla beraber Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ile Süheyl Uygur’un Kuşadası’nda yaşamakta olan eşi ve Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi Başkanı Burçin Orhon da katıldı.

“Babam sahnede çok otoriterdi”

Babası Usta Oyuncu Nejat Uygur ile sahnede yaşadığı bir anısını paylaşan oyuncu Süheyl Uygur, "16 yaşındayken sahnede rolümü unutmuştum. Babam da sahnede hata yapanı asla affetmezdi ve bana seyircilerin önünde ‘oynayacaksan düzgün oyna, oynamayacaksan çık dışarı’ dedi. Ben de dışarı çıkıp ağlamıştım. Sahnede çok otoriterdi, hiç affetmezdi. O zaman bize prensipleri çok tuhaf gelse de biz Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu’nu kurduktan sonra o zaman babam haklıymış dedik. Onun bütün yaptıkları ve dedikleri bizim kulağımızda yer etmiş" dedi.

“Babam bize çaktırmadan destek plurdu”

Kardeşi Behzat Uygur ile kurdukları Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu’na babasının nasıl yaklaştığından söz eden Süheyl Uygur, “Babamın bize çok desteği oldu. Destek olduğunu bize çaktırmazdı ancak biz maddi manevi onu hissederdik. Belki de bunu bizi cesaretlendirmek için ya da şımarmamamız için yapardı. Hatta Boynuz Kulağa Geçer oyununun ismini babam koydu ve yönetti. O dönem çok destek oldu bize. Oyun babamın daha önceden oynadığı bir oyundu ama bizim kendimizden de bir şeyler katmamız gerekiyordu. Normalde yapmayacağı bir şey olmasına rağmen bize açık kapı bıraktı” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Süheyl Uygur’a Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ile Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi Başkanı Burçin Orhon tarafından teşekkür belgesi ve çiçek verildi.