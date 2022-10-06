Balıkesir Valiliği himayesinde başlatılan ve Edremit Kaymakamlığı koordinasyonuyla yürütülen “İbrahimce Mahallesi Sosyal ve Kültürel Bütünleşme” Projesi dahilinde gerçekleştirilen hane ziyaretlerine ilişkin değerlendirme toplantısı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında yapıldı.

Balıkesir Valiliği himayesinde başlatılan ve Edremit Kaymakamlığı koordinasyonuyla yürütülen “İbrahimce Mahallesi Sosyal ve Kültürel Bütünleşme” Projesi dahilinde gerçekleştirilen hane ziyaretlerine ilişkin değerlendirme toplantısı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında yapıldı.

Edremit İlçe Milli Eğitim toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Tülin Akgül, proje paydaşı kurumlar tarafından görevlendirilen ekipler ve birim amirleri katıldı.

Gerçekleştirilen hane ziyaretleri ile ilgili görüş alışverişi ve bilgi paylaşımlarının yapıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş; “İlçemiz İbrahimce Mahallesinde ikamet vatandaşlarımızın eğitimden, istihdama, barınma, sağlık, sosyal hizmetler ve güvenlik alanlarında daha iyi hizmet almalarının sağlanması amacıyla valiliğimiz öncülüğünde birçok çalışma yürütülmektedir. Özellikle devletin sıcak ve gülen yüzünün vatandaş nezdinde hissedilmesi amacıyla gerçekleştirilen hane ziyareti çalışmaları; İlçemiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İŞ KUR Edremit Hizmet Merkezi, İlçe Müftülüğü, SYDV ve İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde görevli personellerden oluşan ekiplerle yürütülmektedir. İnşallah kısa sürede tamamlanacak proje sonucundan elde edilecek verilerle oluşturulacak kısa, orta ve uzun vadede eylem planlarıyla İbrahimce Mahallemiz özelinde sonuç odaklı önemli çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır” dedi.

Proje dahilinde İbrahimce Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek devletin sıcak ve gülen yüzünün hissettirilmesi sağlanırken her kurum sunduğu hizmetler hakkında vatandaşlara bilgiler sunmaktadır.