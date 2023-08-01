Eski Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek’in geçtiğimiz gün vefat eden eşi Vasfiye Dedelek’in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Mesut Yılmaz’ın kurduğu ANAYOL Hükümeti zamanında Devlet Bakanı olan İbrahim Yaşar Dedelek’in eşi önceki gün vefat etti. Bir süredir tedavi gördüğü bilinen Vasfiye Dedelek için Mahmut Sami Ramazonoğlu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, aralarında siyasi parti temsilcileri, yerel yöneticilerin de olduğu yüzlerce kişi katıldı. Onlarca vatandaş İbrahim Yaşar Dedelek’e taziye dileklerini iletirken, Vasfiye Dedelek’in yakınları göz yaşları döktü. Merhum Vasfiye Dedelek’in naaşı, kılınan cenaze namaz sonrasında Asri Mezarlıkta toprağa verildi.