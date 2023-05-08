İbrahim Tennuri Ortaokulu, badminton erkek ve kız takımı Aksaray’da yapılan grup müsabakalarını birinci sırada tamamlayarak, Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Nevşehir’de 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Badminton Grup Birinciliği Müsabakalarında mücadele eden İbrahim Tennuri Ortaokulu erkek ve kız takımı, grupları birinci olarak tamamladı. İbrahim Tennuri Ortaokulu badminton erkek ve kız takımı bu başarısı ile Bilecik’te yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor il Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Takımımızı tebrik ediyor, katılacakları Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz” dedi.