Antalya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Ramazan Etkinliklerinin konuğu olan şair ve tiyatro oyuncusu İbrahim Sadri, şiirleriyle Antalyalılara keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Geleneksel Ramazan Etkinlikleri, iftar sonrası Antalyalıların buluşması noktası olmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, her akşam geleneksel Ramazan akşamlarını yaşatırken, ünlü konukları da Antalyalılar ile buluşturuyor. Her akşam Karagöz-Hacivat gölge oyunu ile başlayan etkinliklerde şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri Antalyalılara muhteşem bir şiir konseri verdi. Antalyalılar, İbrahim Sadri’ni konserinde keyifli bir akşam yaşadı.

Sevilen şiirlerini seslendirdi

İbrahim Sadri en çok sevilen şiirleri olan “Elimin Altında Dünya, Ellerimizin Büyük Boşluğu, Sensiz Kalan Bu Şehir”in yanı sıra birçok şiiri seslendirdi. Etkinliğe yoğun katılım gösteren Antalyalılar İbrahim Sadri’ye eşlik etti.

Başkan Böcek’e teşekkür

Programın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür eden İbrahim Sadri “Yerel yönetimlerinde bu tarz etkinliklerde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Ramazan’ın maneviyatını ve bir çok duyguyu bu etkinlikle pekiştirmemize vesile olan Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyorum” dedi.