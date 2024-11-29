Zonguldak’ta İbrahim Poyraz’a çarparak ölümüne neden olan tır şoförü Çetin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay dün çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre 67 AEG 201 plakalı Tır, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Poyraz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Poyraz ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Poyraz’a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Poyraz hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İbrahim Poyraz’ın ölümü ailesi ve sevenleri yasa boğdu. Olayın ardından Tır şoförü Çetin K., gözaltına alındı. Zonguldak Adliyesinde hakim karşısına çıkan Çetin K. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.