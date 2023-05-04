Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi (RDKM) içerisinde yer alan İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi’ne ziyaretler aralıksız olarak devam ediyor.

Ülkemizin ilk kâğıt müzesi olma özelliğine sahip olan İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi’ni ziyaret edenler kağıdın tarihi, üretimi, korunması, kağıt sanatları, Türkler ve Kağıt, kağıt sanayi, kitabın ve kütüphaneciliğin tarihi gibi konularda bilgilendiriliyor. Ayrıca ziyaretçiler kendi kâğıtlarını yapma imkânını eğitmenler eşliğinde yapabiliyor.

Özellikle hafta içi şehrimizden ve çevre illerden gelen okullar tarafından ziyaret edilen İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi’nde öğrenciler, kâğıdın geçmişten günümüze kadar olan yolculuğunu en ince detayına kadar öğreniyor.