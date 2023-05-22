Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Danişmentgazi Mahallesi’ne yaptıkları 20 sınıflı İbrahim Kendiroğlu İlkokulu’nun yarın tanıtım töreninin yapılacağını söyledi.

Melikgazi’nin, gençliğe büyük önem vererek, gençleri eğitime, spora ve kültüre yönlendirmek için birçok proje geliştirdiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "20 sınıflı İbrahim Kendiroğlu İlkokulu’muzu kısa zamanda tamamladık. 23 Mayıs Salı günü (yarın) tanıtım törenini yapıyoruz. Türkiye’de en çok okul, sağlık ocağı, cami ve sosyal tesis yapan belediyeler arasındayız. Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye’ye örnek olacak seviyede 20 okul yaparak ilçenin eğitim ihtiyacına katkı sunuyoruz. Yapılan okullar günümüz eğitim ve öğretim anlayışına uygun yeni modern yapılar olarak planlamıştır. En fazla okul yapan belediye olduk. Melikgazi’nin her noktasının güçlü ve kalıcı yatırımlarımız neticesinde ilçemiz büyük bir değişim içerisinde. Melikgazi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yatırımlarımızı belirliyor ve yapıyoruz. Her zaman eğitimin destekçisi olarak yaptığımız çalışmalarla yine okullarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Allah nasip ederse yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Yapımını tamamladığımız birçok projemizi bir biri ardına hizmete açıyoruz. Yarın saat 12.30’da gerçekleştireceğimiz tanıtım törenimize tüm hemşehrilerimizi bekliyorum" dedi.