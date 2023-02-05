Başkan İbrahim Kara destek veren tüm delegelere teşekkür etti.

Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara’nı konuşmaları ile başlayan genel kurulda divan oluşturuldu. Yapılan delege yoklamasının ardından Kilis Ziraat Odası’nın faaliyet raporu ile mali raporu okundu. Tek liste helinde gidilen seçimde 127 delegenin 116’sının oyunu alan mevcut başkan Kara, yeniden başkan oldu

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