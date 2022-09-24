1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nde (GSYİAD) yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Hatipoğlu, "Bizim için önemli bir 3 yıl başlıyor. Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız" dedi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nde (GSYİAD) yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Hatipoğlu, "Bizim için önemli bir 3 yıl başlıyor. Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız" dedi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, İstanbul’da bir hotelde yapıldı. Seçimde tekrar başkan seçilen İbrahim Hatipoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Hatipoğlu, "Derneğimizin bugün yaptığımız seçimli genel kurulunda tekrar üyelerimizin teveccühü ile başkanlık görevini devam ettiriyoruz. Bizim için önemli bir 3 yıl başlıyor. Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için biz yönetim kurulu olarak hazırız. Başkanımız Dursun Özbek de bizimle birlikteydi. Bize verdiği hedef ve ödevler çerçevesinde bu 3 yıl boyunca kulübümüze hizmet etmeye devam etmeye çalışacağız. Bu dönemin en önemli projelerinden biri, Galatasaray’ın Kemerburgaz projesi olacak. Florya’yı bu yıl içerisinde oraya taşımak istiyor Galatasaray Spor Kulübü. Biz de dernek olarak öncellikle orada iki tane futbol sahasının yapımını üstlendik. Bu proje bizim ilk ele alacağımız önemli projemiz. Bunun dışında üyelerimizle birlikte geliştireceğimiz, kulübümüze katkı sağlayacak önemli projeler var. Galatasaraylılar İş Fuarı yapmayı planlıyoruz. Altyapıda futbol akademisiyle ilgili bazı planlarımız var. Zaman içerisinde inşallah bunları yerine getirmeye çalışacağız" diye konuştu.