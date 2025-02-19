Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini dünya çapında yabancı bir hakem yöneteceğini açıklayarak, "Biz bu tartışmaların önünü kesmek için hakem arkadaşları da tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü de bunun yazışmaları yapıldı" dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanına yolladıkları davetle ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde geçmesini arzu ediyoruz. Bizler samimi olarak taraflara çağrı yaptık. İki kulübün arasındaki gerginliğin azaltılması, başta bizim olmak üzere tüm Türkiye’nin arzu istediği bir şey. İki kulüp arasında oluşan gerginliğin Türk futbolu ailesini olumsuz etkiliyor. Başta diğer kulüpler ve bu futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi bizim için eşit derecede önem arz ediyor. Biz federasyon olarak bu futbol ailesinin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adım atarken de buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil, tüm ligler bizim için değerlidir. Bugünkü toplantının arka planını da kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe’ye bu davetimizle ilgili önceden bilgi verdik. Pazartesi günü, salı günü toplantı yapılmak üzere yazısını yazdık. Fenerbahçe, ’Tamam’ dedi. Ancak Galatasaray tarafından bize, ’Salı günü divan kurulu toplantımız olduğundan dolayı çarşamba günü olup, olmayacağını’ sordular. Bunun üzerine biz de Fenerbahçe tarafı ile görüşüp çarşamba günü uygun olup, olmadıklarını sorduk. Onlar da bize olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız tekrar Galatasaray’a dönüş yapıp, çarşamba günü toplantının olacağını ilettik. Onların da kabul etmesi üzerine biz de kamuoyu ile paylaştık. Bu kelimeler ışığında kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. İstiyoruz ki; iki takım arasında oluşan gerginlik, karşılıklı sarf edilen sözler yerine futbolun kalitesi ve güzelliği konuşulsun. İstiyoruz ki; kulüplerimiz kendi büyüklüklerine yakışır davranıp, onları takip eden taraftarları, geleceği emanet edeceğimiz çocuklara örnek olsun" ifadelerini kullandı.

"Futbolu hak ettiği yerlere taşımak bizim asli görevimiz"

Göreve geldikleri andan itibaren tüm kulüplere eşit olduklarını vurgulayan Başkan Hacıosmanoğlu, "Futbolun amiri olarak futbolun sağlığını korumak ve onu hak ettiği yerlere taşımak bizim asli görevimiz. Biz bunun için yeri geldiğinde kişisel duygularımızı bir kenara bırakıp sadece futbolun kendisini merkeze koyarak hareket ediyoruz. Bugünkü daveti de bu samimiyetle yaptık. Hayatımda çizgileri çok net olan bir insanım. İnanmadığım şeyleri yapmadık, yapmadık. Göreve geldiğimiz zaman da kulüpleri davet ederek, ’Bu karşılıklı rencide edici açıklamalar olmasın. Herkes kendine yakışır örnek davranışta olsun’ dedik. Bugün de aynı çizgide bu daveti yaptık. Önemli olan özellikle büyük kulüplere yönetici olmak değil, olduktan sonra içinde bulunduğunuz kulübün büyüklüğüne yakışır bir davranış örnek olmaktır" diye konuştu.

"Derbinin hakemi dünya çapında bir hakem olacak"

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili de aldıkları kararı duyuran İbrahim Hacıosmanoğlu, "Dün akşam hakem arkadaşlarla uzun bir sohbet ettim. Biz bu kararı alırken kulüplerin talebi üzerine, ’Eğer başvurursa da karar alacağız’ dedik. Yönetim kurulunda arkadaşlar bu yetkiyi bizzat bana verdiler. Biz bu tartışmaların önünü kesmek için hakem arkadaşları da tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü de bunun yazışmaları yapıldı. Teyitleri de yapıldı. Hafta sonu hakemler açıklanırken onu da duyarsınız" dedi.

Galatasaray Kulübü’ne dönüş yapıp, yapmadıkları ile ilgili soruyu da yanıtlayan Hacıosmanoğlu, "Futbolun amiri biziz. Dönüş yapmıyoruz. Bunları da istişare edip bu bilgileri vermek üzere iki kulübü federasyona çağırdık" diyerek sözlerini tamamladı.