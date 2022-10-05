Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kayseri Şeker’de toplu işten çıkarılma iddialarına karşılık yaptığı açıklamasında, “Kayseri Şeker’de toplu iş sözleşmesine aykırı bir işlem söz konusu değildir” dedi.

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kayseri Şeker’de toplu işten çıkarılma iddialarına karşılık yaptığı açıklamasında, “Kayseri Şeker’de toplu iş sözleşmesine aykırı bir işlem söz konusu değildir” dedi.

İbrahim Dayı, Kayseri Şeker’de işten çıkarılmalarla ilgili bilgi kirliliği olduğunu söyleyerek, “Son günlerde Kayseri Şeker’de keyfi ve toplu işten çıkartmalar yaşandığı ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesi olarak bu duruma bizlerin de seyirci kaldığı yönünde, bazı basın kuruluşlarında bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesi olarak, Kayseri Şeker’de yaşanan süreci yakinen takip ettiğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kayseri Şeker’de iddia edildiği gibi ne keyfi, ne de toplu işten çıkartılma söz konusu değildir. Kayseri Şeker de her işveren gibi iş barışını korumak zorundadır. Son günlerde iş akdi fesh edilen ya da askıya alınanlar iş barışına uygun davranışta bulunmayan çalışanlardır. Kaldı ki iş akdi askıya alınanlar toplu iş sözleşmesine göre 2022 yılı içerisinde 120 gün çalışma süresini doldurmuşlardır. Bu sürenin uzatılması tamamen işverenin yetkisinde ve insiyatifinde olan bir durumdur. Kayseri Şeker de yaşanan fesih ya da iş akitlerinin askıya alınması İş Kanuna ve Sendikamızla yapılan toplu iş sözleşmesine uygundur. Yasal olmayan ya da toplu iş sözleşmemize aykırı bir işlem söz konusu değildir” dedi.

Sendika olarak haklının ve doğrunun yanında olduklarını söyleyen Dayı, “Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesi olarak; işçimizin haklarını savunmak kadar, binlerce çalışanımızın iş ve aş kapısı olan işyerini de, haklı olduğu konularda desteklemek yine çalışanlarımızın geleceği için bize düşen bir görevdir. Bugüne kadar böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. Kayseri Şeker çalışanına her zaman sahip çıkmakla kalmayıp, iş barışını en yüksek seviyede tutmak adına da büyük fedakarlıklara imza atan ender kuruluşlardandır. Bunun en son örneğini 2022 yılının ilk 6 ayı içerisinde, personel ücretlerine 3 kez yüksek oranlarda zam yaparak ortaya koymuştur. Toplu iş sözleşmesinde olmamasına rağmen ek zam vermiştir. Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesi olarak haklının ve doğrunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.