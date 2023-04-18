Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 97 kilogramda mücadele eden İbrahim Çiftçi, bronz madalya müsabakasında Ukraynalı Murazi Mchedlidze’yi 12-3 yenerek bronz madalya kazandı.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’na 1/8 turunda Litvanyalı Lukas Krasauskas’ı 10-0 yenerek başlayan İbrahim Çiftçi, çeyrek finalde Gürcü Givi Matcharashvili’ye son saniyede 4-3 yenildi. Rakibinin finale yükselmesi sonrası repesaj müsabakasına çıkan milli sporcu, Moldovalı Radu Lefter’i 11-0 mağlup ederek bronz madalya müsabakasında Ukraynalı Murazi Mchedlidze’nin rakibi oldu. Bronz madalya mücadelesinde rakibine 12-3’lük üstünlük kuran İbrahim Çiftçi bronz madalyanın sahibi oldu.