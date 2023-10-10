Türk resim sanatının önemli isimlerinden birisi olan İbrahim Çallı anısına düzenlenen ’Cumhuriyet’ temalı resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sundu.

İyilik İçin Sanat Derneği’nin ressam İbrahim Çallı anısına düzenlediği Cumhuriyet resim sergisi, Denizli’nin tarihi Çal Bağ Yolu içerisinde yer alan Kuzubağ Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı. Cumhuriyet Dönemi’nin önde gelen empresyonist sanatçılarından İbrahim Çallı anısına gerçekleştirilen sergide, cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerini hatırlatmayı ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflendi. Beğeni toplayan serginin açılışına onur konuğu olarak merhum İbrahim Çallı’nın torunu Yaşar Çallı ile eşi Çiğdem Çallı katıldı.

Sergiye ilişkin değerlendirme yapan Derne Başkanı Selin Bozkurt, "Cumhuriyet’in 100. yılını kutlama coşkusunu Cumhuriyet Dönemi Türk sanatının güçlü temsilcisi İbrahim Çallı anısına memleketi Çal’da gerçekleştirdiğimiz sergi ile yaşamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Denizli’nin güzide ilçesi Çal’daki en modern tesis olan Kuzubağ Sanat Galerisi’nin yöneticilerine, İbrahim Çallı’nın eserleriyle gençlerimizin bağlantı kurmasına, kültürel bir zenginliği kutlamamıza ve sanatın evrensel dilini daha da yaygınlaştırmamıza sağladıkları katkı için derneğimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca, İbrahim Çallı’nın anısını yaşatmak, kültürel canlanmayı desteklemek ve kuşaklar arasındaki bağı güçlendirmek için bu sergiyi önemli bir adım olarak görüyoruz" dedi.