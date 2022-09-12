Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Ay Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay hakkında 27 Nisan 2018 tarihinde İleri Gazetesi sahibi Mahmut Özkılıç’ı ’’tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme’’ iddiasıyla 4.5 yıl sonra dava açıldı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Ay Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay hakkında 27 Nisan 2018 tarihinde İleri Gazetesi sahibi Mahmut Özkılıç’ı ’’tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme’’ iddiasıyla 4.5 yıl sonra dava açıldı.

8 Aralık 2022 tarihinde 4. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak olan İbrahim Ay hakkında ’’tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme’’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. 27 Nisan 2018 tarihinde evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Gazeteci Mahmut Özkılıç’ın vurulması olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla 28 Haziran 2022 tarihinde gözaltına alınan İbrahim Ay, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Özkılıç’ın vurulması olayında 4,5 yıl sonra ortaya çıkan yeni deliller üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak dava açıldı. İbrahim Ay hakkında yürütülen soruşturmadaki gizliliğin kalkmasıyla, Özkılıç’ın vurulması için 5 kişiyle birlikte koordineli hareket ettiği ve silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren kişilerle bir araya geldiğinin tespit edildiği ileri sürüldü.

İleri Gazete İmtiyaz Sahibi Mahmut Özkılıç, 27 Nisan 2018 tarihinde evinden çıkıp iş yerine gitmek üzere aracına bineceği sırada silahlı saldırıya uğramış, göğsünden ve bacağından yaralanmıştı. Olayla ilgili yapılan yargılamada Özkılıç’a yönelik silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren İrfan Güçyetmez ve Yılmaz Duman 18’er yıl hapis cezasına, diğer sanıklar Sadık Onur Mert ve Selçuk Yiğit ise 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yeni deliller ortaya çıkarılması üzerine İbrahim Ay ile Mahmut Polat, Özkılıç’ı vurdurmaya azmettirmek suçlamasıyla 28 Haziran 2022 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

’’Beraat edeceğine inanıyoruz’’

Ay Medya Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay’ın dosyasındaki gizlilik kararının kalkmasının ardından açıklama yapan avukatları Beştaş Şarklı ve İskender Kahraman, iddianamede hiçbir delil ya da bilgi belge bulunamadığını, Ay’ın beraat edeceğine inançlarının tam olduğunu söylediler. Avukatlar tarafından yapılan açıklamada, “Müvekkil İbrahim Ay’ın 28/06/2022 tarihinde tutuklandığı ve yaklaşık 4,5 yıl önceki bir olayla ilgili olarak bugün itibarıyla savcılık makamı tarafından iddianame düzenlenmiş ve Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesince iddianame kabul edilmiş olup, gizlilik kararı ortadan kalkmıştır. Biz İbrahim Ay’ın avukatları olarak aşağıdaki hususları kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunuyoruz. Söz konusu dosyanın 4,5 yıl aradan sonra yeniden işleme alınma sebebi müşteki vekilinin müvekkil hakkında bizzat 6 defa cezaevinde görüşmeleri ve ikna sonucunda savcılığa ya da mahkemeye değil, doğrudan müşteki vekiline gönderilen bir dilekçeyle başladığı, soruşturma savcısının olayın faili olan kişinin ifadesinin alınmasından kısa bir süre sonra (2021 yılı Eylül ayında) o dönemdeki başsavcılıkça değiştirilmesi ve yeni atanan savcının ise hemen dosyada gizlilik kararı almış olması, gizlilik kararının alınmasından sonra dosyada bulunmayan HTS kayıtlarının kimden, nasıl, gerçek olup-olmadığı belli olmayan ve sadece müştekinin dosyaya sunduğu bir kayıtla işlem yapıldığı, müştekinin ifadesinden yaklaşık 5 ay sonra müvekkil İbrahim Ay’ın 2018 yılında aynı suçtan dolayı almış olduğu takipsizlik kararına da sadece müştekinin sunmuş olduğu HTS kayıtlarıyla kaldırmış olması da, bu HTS kayıtlarının da dosyanın diğer sanığı S.O.M ile müvekkilin 11 saniyelik ofis telefonuyla (Ay Medya santrali) görüşmesini sebep göstermiş olması ancak S.O.M’nin aynı gün ve saatler aralığında yaklaşık 15 gazeteciyle görüşmesinin olduğu, hatta bu gazete sahiplerinden bir tanesinin de aynı gün S.O.M ile 6 defa görüşmesinin olduğu, bu değerli gazetecinin de kamuoyunca bilinen bir isim olduğu göz önünde bulundurulduğunda kişinin HTS kaydı ile suçlamanın ne kadar mesnetsiz olduğu aşikardır. O tarihte bir dernek başkanı olan S.O.M’nin Gaziantep Üniversitesi Bahar Şenlikleri için tüm gazeteler ve gazetecilerle görüşme yaptığı nettir. Tüm bunların yanında müvekkil hakkında takipsizlik kararının kaldırılması ve akabinde tutuklanmasına konu iddia 11. saniyelik HTS kaydı ve ortak baz bilgisi olduğu dışında iddianamede herhangi bir maddi delil ya da bilgi, belge bulunmamaktadır. Müvekkil hakkındaki yargılama sonunda beraat edeceğine inancımız tam olup, kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunarız’’ denildi.