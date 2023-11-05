Çukurova İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 22-28 Ekim 2023 tarihleri arasında ERASMUS + Projesi Kapsamında İtalya Palermo Şehri Cefalü Beldesine Öğrenme/Öğretme/Eğitim Faaliyetlerinde bulundu.

Projeye Ahmet Güney ve Emrullah Oruç adlı öğretmenler ile öğrencilerden Mehmet Arda Yurtsever, Efe Lal katıldı.

İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şahin Albayrak, “Ulusötesi bir projede yer almakla öncelikle ülkemizi tanıtma fırsatını da yakaladık. Bu proje sadece dijital eğitimi kapsamamaktadır. Aynı zamanda çok kültürlü bir projedir. Farklı kültürlerin birbirlerini tanıması, anlaması ve iletişim kurması çok önemlidir. Projenin içeriği ve uygulaması eğitim ve öğretimi ileri sevilere taşıyacaktır. Bundan dolayı öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Okulumuzda ulusal ve ulusötesi projelere yazmaya devam edeceğiz. İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Lisesini uluslararası seviyelere çıkarmaya çalışacağız” dedi.

Proje sorumlusu Ahmet Güney yurda dönüş sonrası yaptığı açıklamada, “Dijital macera (Digital adventure) başlıklı Erasmus projesinde Portekiz, Türkiye ve İtalya bulunmaktadır. Dijital macera adlı pandemi sürecinde ortaya çıkan uzaktan eğitimle ilgili ve ortak sorunlarımızı çözmeye çalıştık. Yeni farklı yazılım programları kullandık. Özel durumlarda eğitim amaçlı bu programların kullanılmasına karar verdik. Ayrıca proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerin dijital yeterlilikleri, sosyal ve bilgideki gelişimleri, yabancı dille iletişim kurma yetenekleri, özgüven gelişimleri, farklı kültürleri tanıma ve anlamaları sağlanmıştır” dedi.

Güney, Ulusötesi bir proje yazmak ve öğrenci ve öğretmenleri Avrupa’ ya taşımak, onlarla eğitim öğretim yapmanın gurur verici bir durum olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Türk kültürünü Avrupa’ da tanıtmak, ön yargıları kırmak projenin önüne geçmiştir. Projemizin katma değeri öğrenci ve öğretmelerde çok fazla olmuştur. Özellikle yabancı dille iletişimin çok önemli olarak önümüze gelmiştir. Yaşayarak öğrenme en kalıcı eğitim ve öğretim şeklidir. Bu projeye katılan öğretmen ve öğrencilerin gönüllerine bir imza attığımız için ayrıca mutluyum. Proje ekip işidir projeye destek veren ve önümüzü açan bizleri motive eden ve heveslendiren okul müdürümüze, Proje ekibimize, öğrencilerimize ve gönüllü yardım eden öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.”