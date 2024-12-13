Çukurova Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İbrahim Atalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Aralık ayı içerisinde Romanya-Türkiye-Portekiz ortaklarla Dijital Norm başlıklı, Erasmus+ projesi KA210 VET mesleki ve teknik lisesi seviyesindeki proje türü kapsamında Romanya Cluj şehrinde Erasmus+ ulusötesi toplantılara katıldı.

İbrahim Atalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şahin Albayrak, “Erasmus projelerinin okul, öğretmen ve öğrencilerin gelişimi için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Öğretmen ve öğrencilerimizin davranışlarında sosyal ve kültürel bir çok değişim ve gelişim olmaktadır. Ayrıca okulumuz Eğitim ve öğretimde standartlarımız yukarı seviyelere taşınmıştır” dedi.

Projenin koordinatör öğretmeni Ahmet Güney ise, projenin teknik bir projeden öte kültürel yönden de çok faydaları olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Öğretmen ve öğrencilerimizin farklı kültürlerle diyalog kurma ve dil gelişiminin önemini uygulamalı olarak yaşamaları sağlanmıştır. Öğrenciler güncel hayatta sorunlarla ilgili proje yazma isteği, disiplinler arası iş birliği yapma, sorgulayıcı ve araştırmacı beceri ve yeterliliklerinin geliştiği fark edilmiştir.”