İncirde dünyanın en büyük üretim alanlarının bulunduğu Aydın’da hasat dönemi sürerken yeni mahsul kuru incirler mağazalardaki raflarda yerini aldı. Ufresh Gıda Mühendisi Selin Tok, “Anne sütünden sonra en faydalı gıda olarak adlandırılan kuru inciri, tadı dolayısıyla tüketenler olduğu gibi hekim tavsiyesi ile de tüketenler var” dedi.

İncirde dünyanın en büyük üretim alanlarının bulunduğu Aydın’da hasat dönemi sürerken yeni mahsul kuru incirler mağazalardaki raflarda yerini aldı. Ufresh Gıda Mühendisi Selin Tok, “Anne sütünden sonra en faydalı gıda olarak adlandırılan kuru inciri, tadı dolayısıyla tüketenler olduğu gibi hekim tavsiyesi ile de tüketenler var” dedi.

Aydın’ın milli meyvesi kuru incir hasadı devam ederken hasat edilip ayıklandıktan sonra aflatoksin testinden geçirilen incirler mağazalardaki raflarda yerini aldı. İncirin nazik ve tarladan sofraya ulaşıncaya kadar oldukça dikkat isteyen bir meyve olduğunu belirten Ufresh Gıda Mühendisi Selin Tok “Tarlada dalında kuruyan incirleri her yönden hava alabilen sergilerde tam kurumasını sağlayarak incirlerimizi boyutlandırmak için eleklerden geçiriyoruz. En büyük boy ve en sağlıklı olan incirlerimizi ayırarak aflatoksin terslerinden geçiriyoruz. Ardından soğuk hava depolarımızda muhafaza ederek ihtiyaç kadarı çıkartılıp hijyenik koşullarda paketleme yapıp raflarda tüketime sunuyoruz” dedi.

Bu yıl yeni mahsul incirlerin hem ürün kalitesi hem de lezzet bakımından üst düzeyde olduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını kaydeden Ufresh Gıda Mühendisi Selin Tok, hamilelerden emzikli kadınlara, diyet yapanlarda ağır işlerde çalışanlara kadar herkesin inciri güvenle tüketebileceğini söyledi.

“Kaliteli incir nasıl anlaşılır”

Kuru incir dut familyasına ait besin değerleri son derece yüksek bir meyve olduğunu belirten Ufresh Gıda Mühendisi Tok, “Faydaları saymakla bitmeyen kuru inciri alırken ve tüketirken birtakım unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor. Tarih boyunca insanoğlunun en çok tükettiği meyvelerden biri olmuştur. Kuruyemişçilerde gördüğümüz piyasalarda satılan kabukları beyaz tertemiz incirden uzak durulması gerekiyor. Kuru inciri beyaz ve tertemiz görünümünü peroksit adı verilen kimyasal madde sayesinde almaktadır. Bundan dolayı görüntüsü doğal olan incirleri satın almaya dikkat etmeliyiz.Bir diğer dikkat edilmesi gereken unsur küftür. Kuru incirde, nemli ve sıcak ortamlarda üreyebilen, mantar sınıfına ait olan bir mikroorganizma olan küf çabuk üreme konusunda yeteneklidir. Kuru incirin üstünde veya içinde küfe rastlarsanız veya küf olabileceğine şüphelendiğiniz lekeli ürünü görürseniz bu ürünün sağlıklı ortamlarda saklanılmadığı, su ve nem ile temas ettiğine işarettir. Küf gördüğünüz kuru incirleri satın almamalıyız ve tüketmemeliyiz” dedi.

Bu konuda Ufresh firması olarak toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini de kaydeden Gıda Mühendisi Selin Tok, “Ufresh olarak incirleri, gıda sağlığına uygun olarak hijyenik şartlarda işleyip gıda ile teması uygun maddeler kullanılarak paketleyerek tüketime sunuyoruz. Gıda güvenliği konusunda uluslararası standartları karşılayarak ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası sahibi olarak her zaman sağlıklı gıdalar sunuyoruz” diye konuştu.