Antalya’nın 2 bin 875 kişilik nüfusuyla en küçük ilçesi İbradı’da Duru ailesine ait tarih konak; yaşlılığın, yaşlanmanın bilimi Gerontoloji Merkezi haline getirildi. Necla-Yaşar Duru Gerontoloji Merkezi, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

İbradı, güneşin kenti Antalya’nın, adı Arapçada ‘ibrad’ yani ‘soğuk yer’ anlamındaki sözcükten geldiği düşünülen, 2 bin 875 kişilik nüfusuyla Konya sınırındaki en küçük ilçesi. Nüfusunun yüzde 27,47’sini 65 yaş ve üzeri ilçe sakinlerinin oluşturduğu ilçede, iş insanı Yaşar Duru ve ailesi, aileye ait tarihi konağı Gerontoloji Merkezi haline getirdi ve törenle hizmete açtı. Merkezin açılışında Duru ailesi ve Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’ın yanı sıra kentin iş, siyaset ve akademi dünyasından çok sayıda isim de yer aldı.

Açılışta konuşan 96 yaşındaki iş insanı Yaşar Duru, hayatının en anlamlı günlerden birini yaşadığını belirterek, merkezin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Nigar Duru ise, aile için pek çok anıya sahip tarihi konağın birçok insanını faydalanacağı bir merkeze dönüşmesinden son derece mutlu olduklarını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı ve Ulusal Sosyal Uygulamalı Gerontoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ise Türkiye’nin bu merkezle gerontoloji alanında tarihi bir adım attığını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise merkezin aynı zamanda iyi bir örnek olduğunu söyledi. Bu örneğin İbradı’da ortaya çıkmasının bir tesadüf olmadığının altını çizen Başkan Uysal, ilçenin Osmanlı döneminden bu yana çok sayıda devlet adımı ve bürokrat yetiştirdiğinin altını çizdi. Uysal, “Bu bir derinlik, kültür işi" dedi. Muratpaşa Belediyesi olarak yaşlı çalışmalarına önem verdiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Yaşlı evlerimizden 6 bin üyemiz yararlanırken, yaşlı bakım hizmetlerimizde 200 bini aşkın işlemi tamamlamış durumdayız. Yaşlı hizmetlerine çok önem veriyoruz” dedi.

İbradı Belediyesi ve Ulusal Sosyal Uygulamalı Gerontoloji Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Necla-Yaşar Duru Gerontoloji Merkezi, ileri yaş dönemindeki bireyler için bilimsel temelli çözümler ve bakım hizmetleri sunacak. Projeyle yaşlı bireylerin, yaşam kalitelerini artırarak daha sağlıklı ve mutlu bir yaş almayı sürdürmeleri hedeflenirken merkez, aynı zamanda gerontoloji alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerini de destekleyecek.