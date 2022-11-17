Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesinin düzenlediği Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entregratif Tıp temalı 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi’ne Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’de katıldı.

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesinin düzenlediği Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entregratif Tıp temalı 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi’ne Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’de katıldı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Danışmanı ve Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cengiz Tuncer, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin düzenlediği “Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entregratif Tıp” temalı 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi’ne katıldı.

Geleneksel tıbbın yanı sıra İbn-i Sînâ’dan günümüze ulaşan tıp anlayışı ile Ahi Evran, Ahilik ve tıp ilişkisinin konuşmacılar tarafından tematik olarak ele alındığı kongrenin çalıştay bölümünde, GETAT eğitimleri derinlemesine değerlendirildi. GETAT Eğitimleri Çalıştayı’nda; Tıp, Diş ve Eczacılık Fakültelerinde GETAT eğitiminin temel müfredata eklenmesi, klinik uygulama imkanının sağlanması, Tıp Fakültelerinde uzmanlık alanı olarak kabulünün sağlanması ve Anabilim Dalı kurulması gibi konuların yanı sıra genel, spesifik ve ileri seviye sertifikasyon eğitimleri ile yüksek lisans, doktora programları ve uzmanlık eğitimi konularında bilimsel tartışmalar gerçekleştirildi.