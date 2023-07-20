Senaryosu T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından kısa film kategorisinde desteklenmeye değer görülen "Annemin Arabası" filmi Anadolu Üniversitesinde çekildi.

Ulusal ve uluslararası pek çok film festivalinde yarışmaya katılmayı planlayan filmin çekimlerine Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) ev sahipliği yaptı. “Annemin Arabası” kısa filminin senaristliğini ve yönetmenliğini Esra Özcan, yapımcılığını Ayça Bozkurt Atioğlu (Ati Film), danışmanlığını Yusuf Emirdar, görüntü yönetmenliğini ise Engin Hayıroğlu üstlendi. Anadolu Üniversitesi İBF öğrencileri için sektörel anlamda bir uygulama ve pratik kazanma fırsatı sunan çekimlerde, reji asistanlığı ve set amirliği görevlerinde İBF Sinema ve Televizyon bölüm öğrencileri Sevgi Pekcan ve Fatih Azar yer aldı.