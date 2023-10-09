Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri farklı kategorilerde ödül almaya hak kazandı.

Düzenlenen ödül törenine Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İzlem Vural ve Doç. Dr. Sevil Bayçu, Radyo A Genel Yayın Yönetmeni Nebiye Özaydemir ile ödül alan öğrenciler katılım gösterdi. Düzenlenen yarışmanın sonuçlarına göre; Podcast kategorisinde Gazetecilik Bölümü öğrencileri İrem Zirek ve Şüheda Buse Çimen, “Büyüdün de Ne Oldun” adlı çalışmayla birinci oldu. Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Axel Landry Kaplan, “Sınırsız Hayal (The Limitless Dream)” adlı çalışmasıyla Belgesel Film kategorisinde ikinci olurken Gazetecilik Bölümü öğrencisi Hilal Alanç, “Seni Duyuyorum” adlı çalışmasıyla Radyo Drama kategorisinde üçüncü oldu.

“Sıkı çalışmamızın karşılığını almak bizi oldukça sevindirdi”

TRT Ankara Arı Stüdyosu’nda düzenlenen ödül töreninde ödüllerini alan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Şüheda Buse Çimen, “Eserimizin, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında birincilikle ödüllendirilmesinden dolayı gurur duyduk. Elimizden gelenin en iyisini yapma gayretimizin karşılıksız kalmaması ve bunun TRT tarafından tasdik edilmesi bizi ödülden daha çok mutlu etti. Çünkü arkadaşım İrem ile ders kapsamında yaptığımız bu podcast, bizim elimizden gelenin en iyisini gösterme şeklimizdi. Tek amacımız yapabileceğimizin en iyisini ortaya çıkarmaktı.” ifadesini kullandı.

“Çok mutlu ve gururluyuz”

İBF Gazetecilik Bölümü öğrencisi İrem Zirek ise “Çok mutlu ve gururluyuz. Sıkı çalışmamızın karşılığını almak bizi oldukça sevindirdi. TRT’nin biz finalistler için TRT Kampüs’te düzenlediği etkinliklere katıldık, bizi çok güzel ağırladılar. Medyada, alanında deneyimli pek çok TRT çalışanıyla tanışma fırsatı yakaladık.” şeklinde konuştu.

“Profesyonel isimlerden eğitimler aldık”

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Hilal Alanç ise şu ifadeleri kullandı: “TRT’de geçirdiğim birkaç günlük zaman diliminde mesleğimin profesyonel isimlerinden seminerler ve atölye eğitimi aldım. İletişim alanında neler yapabileceğimi ve sınırsız imkanları öğrendim. Benim için yeni ve güzel bir deneyim oldu.