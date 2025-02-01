İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih’in Mollahüsrev Mahallesi’nde İstanbullulara ücretsiz sağlık hizmeti sunan Şehzadebaşı Tıp Merkezi’nin bulunduğu taşınmazın mülkiyetini yeniden kazandı.İSTANBUL (İGFA) - İBB, taşınmazın tapu kaydının iptali ve yeniden kendi adına tescil edilmesi talebiyle açtığı davayı kazandı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü aleyhine karar vererek taşınmazın İBB adına yeniden tescil edilmesine hükmetti.

DAVA SÜRECİ

İBB, 26 Ekim 2022’de açtığı davada, taşınmazın uzun yıllar kendi adına kayıtlı olduğunu, ancak Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi gerekçe gösterilerek 11 Eylül 2018’de Revani Çeşme ve Haremeynden Mazbut Mazhar Efendi Vakfı adına tescil edildiğini belirtti. İBB, bu işlemin hukuka aykırı olduğunu, taşınmazın vakfa ait olduğunun kanıtlanmadığını ve bu nedenle tapu kaydının iptal edilerek yeniden kendi adına tescil edilmesi gerektiğini savundu.

Davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü ise taşınmazın vakıf yoluyla meydana geldiğini ve tescil işleminin usule uygun olduğunu belirterek davanın reddini talep etti.

MAHKEME KARARI

Mahkeme, dosyadaki deliller ve bilirkişi raporlarını inceleyerek taşınmazın vakıf taşınmazı olmadığına ve Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliği’nin 178. maddesindeki yasal koşulların sağlanmadığına hükmetti.

Mahkeme kararında, taşınmazın 1955 yılında yapılan kadastro tespitiyle İBB adına kayıtlı olduğu, 2018’de yapılan tescilin hukuka aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği vurgulandı.

“HUKUKA AYKIRI TESCİL” VURGUSU

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

“Taşınmazın vakıf taşınmazı olmadığı, kök tapu kayıtlarında vakıf şerhi bulunmasının tek başına ilgili vakıflar adına tescile yeterli olmadığı, bu nedenle yasal koşulların davalı vakıflar lehine gerçekleşmediği, davacının mülkiyet hakkını tek taraflı idari işlemle sona erdiren yolsuz (hukuka aykırı) bir tescil işleminin yapıldığı tespit edilmiştir. Davacının iddiasını ispatlaması nedeniyle, davanın kabulüne ve davalı vakıflar adına olan tapu kaydının iptal edilerek taşınmazın yeniden davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir.”

Bu kararla birlikte İBB, 2019 yılından bu yana bütün İstanbullulara ücretsiz sağlık hizmeti sunulan Şehzadebaşı Tıp Merkezi’nin bulunduğu taşınmazın mülkiyetini yeniden kazanmış oldu.