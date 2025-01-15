İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu ulaşımda zam talebi belli oldu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 6 Ocak’taki toplantısında yüzde 46,09’luk zam oranı reddedilirken, İBB toplu ulaşıma bu kez yüzde 35’lik bir artış teklifinde bulundu.

UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım için zam talebi belli oldu. 6 Ocak tarihinde toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Yapılan oylamada, İBB’nin ulaşım ücretlerine yüzde 46,09 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedilmişti. Ocak ayının ikinci toplantısında İBB, toplu ulaşıma bu kez yüzde 35’lik bir artış teklifinde bulundu.