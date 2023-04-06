Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, Koordinatör Yardımcıları Mustafa Yılmaz ve Osman Cayak ile bir araya gelerek projeler hakkında fikir alış verişinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse ve beraberindeki Koordinatör Yardımcıları Mustafa Yılmaz ve Osman Cayak, Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine test sürüşleri devam eden Kılavuz Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projesi ile Bozüyük Çarşı Meydan projeleri hakkında bilgi vererek fikir alış verişinde bulundu.