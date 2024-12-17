İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliği ile riskli yapılarını dönüştürmek isteyen vatandaşların süreçleri hızlanacak. Ayrıca yarın imzalanacak “hızlı tarama” protokolü sayesinde, riskli yapı stokunun tespit edilmesi de kolaylaşacak.

İBB Şehircilik Grubu şirketlerinden KİPTAŞ, “İstanbul Yenileniyor” sistemi ile kentsel dönüşüm projelerinin planlı ve süratli bir biçimde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlçe belediyelerinin aktif rol üstlenmesi, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması ve tüm süreçlerde vatandaşların katılımının sağlanması amacına yönelik iş birliği protokolleri kapsamında daha önce; Şişli, Üsküdar, Kartal, Küçükçekmece, Çatalca, Avcılar ve Bakırköy belediyeleriyle protokoller imzalanmıştı. Şimdi de Ataşehir Belediyesi ile imzalanacak protokol ile riskli yapılarını KİPTAŞ ile dönüştürmek isteyen Ataşehirli vatandaşların süreçleri de hızlanacak.

Bu kapsamda; yarın saat 10.00’da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün katılımıyla “hızlı tarama ile binaların incelenmesine yönelik ortak hizmet protokolü” imzalanacak. Ayrıca, Başkan Adıgüzel ile İBB Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, “İstanbul Yenileniyor” sistemi kapsamındaki protokole imza atacak.