İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İPA Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Koordinatörü Bülent Akköse, Bandırma Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette, birlikte gerçekleştirilecek işbirliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Akköse, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bandırma halkına selamlarını iletti. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve Bandırma Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İBB İPA Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Koordinatörü Bülent Akköse; Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Bandırma halkımıza selamlarını getirdiler. Birlikte gerçekleştireceğimiz işbirliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. TBB ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.