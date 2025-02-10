Bakırköy Belediyesi Şubat ayı meclisinde, kadına yönelik hizmetler konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği protokolü imzalanmasına karar verildi. Koruyucu ve önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı iş birliği protokolü kapsamında, ‘Kadın Destek Hattı’ hizmetinin Bakırköy ilçesinde yaygınlaştırılması sağlanacak.

Bakırköy Belediyesi Şubat ayı meclisi ikinci birleşimi gerçekleşti. Belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü Eşitlik Birimi tarafından meclise sunulan ve kabul edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iş birliği protokolü, oy birliği ile kabul edildi. İki belediye arasında imzalanacak ortak hizmet protokolü, kadına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin artırılmasını hedefliyor. Bu iş birliği çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sağlanan ‘Kadın Destek Hattı’ hizmetinin (444 80 86) Bakırköy ilçesinde yaygınlaştırılması sağlanacak. Ayrıca, Bakırköy Belediyesi bünyesinde kadına yönelik hizmet veren uzmanlara eğitimler verilerek şiddetle mücadelede etkinlik artırılacak.

Bakırköy Belediyesi eşitlik birimi kadına yönelik çalışmalarda etkin bir rol alıyor

Kadın haklarının korunması ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarını sürdürerek meclise ilgili teklifi sunan Bakırköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Eşitlik Birimi, kadına yönelik hizmetleri daha erişilebilir ve etkili kılmak amacıyla eğitim, farkındalık ve hukuki danışmanlık süreçlerinde aktif rol oynayacak. İBB tarafından ilgili hizmet birimlerindeki uzmanlara yönelik şiddet, istismar ve vaka yönetimi konularında verilecek eğitim ve danışmanlık desteğine paralel olarak çalışacak olan Bakırköy Belediyesi, Kadın Destek Hattı’nın tanıtımı için afiş, broşür ve dijital duyurularla bilgilendirme çalışmalarını yürütmenin yanı sıra kamuya açık alanlarda görünürlüğü de artıracak. Kadınların destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştıracak ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında daha güçlü ve koordineli bir mücadele yürütülmesini sağlayacak çalışmalar kapsamında, Bakırköy Belediyesi ve İBB toplumsal farkındalık oluşturmak için ortak konferans, panel, çalıştay ve sempozyumlar da düzenleyecek.