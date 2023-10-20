İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Daire Başkanı Nilgün Cendek, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’i ziyaret etti.

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Daire Başkanı Nilgün Cendek Karşıyaka dolgu alanına İBB tarafından yapılan aile parkı ve Alaplı Sahil Park’ta incelemelerde bulundular.

Alaplı’nın çok güzel bir kent olduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Daire Başkanı Nilgün Cendek, yapılan çalışmalarla ilgili olarak Başkan Tekin’e bilgiler verdi. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetler için Cendek’e teşekkür etti.