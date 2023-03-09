İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı taşeron olarak çalışan 545 şoförü İETT kadrosuna alındığı törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile ilgili olarak, "Ben şu an makam tarifi veya o tür süreçle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim" dedi. İmamoğlu birçok ili etkileyen kuraklık ile ilgili olarak ise, "Tabii ki bir susuzluk alarmıyla ilgili bir sorun henüz İstanbul’un katılımında yok. Belli tedbirlerimiz var. Tasarruftan birçok hususa kadar bunlarla ilgili açıklamalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı taşeron olarak çalışan 545 şoförü İETT kadrosuna aldı. Kadro verilen 545 şoförle birlikte İBB son 6 ayda bin 841 şoförü İETT kadrosuna dahil etti. Küçükçekmece İkitelli İETT Garajında şoförlerin kadroya alınması ile ilgili düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İETT müdürleri, şoförler ve davetliler katıldı.

Törende gazetecilere açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Önümüze bakıyoruz. Çok güzel günler bizi bekliyor. Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Başta deprem bölgesinde yaşananlardan ötürü, az önce konuşmamda da söyledim. Bir yandan güzel İstanbul’umuzun her konusuna hakim işlerimizi yönetirken bir yandan da deprem bölgesiyle ilişkimizi ve diyaloğumuzu en güçlü şekilde devam ettireceğiz ki artık meseleye bütün olarak Türkiye politikaları üzerinden de eğilmemiz gereken zaman dilimi içindeyiz. Cumartesi günü İYİ Parti Başkan Meral Akşener’i Hatay ziyaretinde, oradaki koordinasyon merkezimizde ağırlayacağız. Yine 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu da Salı günü yine Hatay’da ağırlamanın ve deprem bölgesine yönelik ve Türkiye’nin deprem meselesine dönük süreçleriyle ilgili, çözümlerimizi, çalışmalarımızı paylaşıyor olacağız. Bütün konuları konuşacağız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamında adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine, "İstanbul büyük bir merkez. Burada ürettiklerimiz ve üreteceklerimizi de bu sahada paylaşacağız. Bu yolculukta hem ben hem Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere altılı masa, altı lidere katkı sunan, cumhurbaşkanı adayımızın da 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanı olması için elinde geleni yapan bir süreç tarifiyle güçlü bir yolculuğa başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Ben şuan makam tarifi veya o tür süreçle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum var. 14 Mayıs’ta seçim kazandıracak aklı, stratejiyi, çalışma yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak, hep söyledim bu en çalışkan neferi olacağım" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı olması durumunda 2024’teki yerel seçimlerde nasıl bir tavır sergileneceği ilgili soruya ise İmamoğlu, “Yani memlekette o kadar uzun vadeli şeyleri konuşmak keşke mümkün olsa. İki günde, üç günde bile neler yaşıyoruz? Onun için sadece bugünden her şey çok güzel olacak diyoruz. Meseleyi şöyle okuduk biz. Her ne olursa olsun en doğru şekilde ayrışmadan bütünleşerek yola devam etme meselesi, çünkü bu işin kurucusu olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in en güçlü lokomotifi olması gerektiği inancıyla ’biz onlara nasıl katkı sunarız’ bakışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu” diye anlattı.

“Şuan İstanbul’un su sorunu yok ama tedbirlerimiz olacak”

Son olarak kuraklıkla ilgili İstanbul’un su sorunu ile ilgili de konuşan İmamoğlu, “Buraya İSKİ’yle ilgili toplantıdan geliyorum. Tabii ki bir susuzluk alarmıyla ilgili bir sorun henüz İstanbul’un katılımında yok. Ama gerçekten son yirmi beş yıllık en kurak dönemi yaşayan bütün Türkiye. Yani bu iş İstanbul’u yok. Bursa’da bazı barajlar kurudu, İstanbul Ankara’da çok dibe indi. Haritaya baktığınızda kuraklık bütün coğrafyanın sorunu. İSKİ’de yaklaşık bir buçuk iki saat bu sabah toplantısını yaptık. Belli tedbirlerimiz var. Tasarruftan birçok hususa kadar bunlarla ilgili açıklamalarımız olacak. Ayrıca ne yazık ki yıllardır yaklaşık altı yıllık açılışı altı yıl önce yapılacaktı. Hatta yedinci yıla girdi, Melen Barajı başta olmak üzere İstanbul ve Türkiye kuraklık ve su ile ilgili stratejimizin hazırlıklarımız zaten vardı. Açıklamalarında önümüzdeki günlerde İstanbullu hemşehrilerle ve bütün Türkiye’yle paylaşıyor olacağım” diye konuştu.

Törenin ardından İmamoğlu, kadroya alınan şoförler toplu fotoğraf çektirdi.