İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa’nın Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde halka hitap etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa’nın Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde halka hitap etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa gezisi çerçevesinde Nilüfer Belediyesi’ni de ziyaret etti. İmamoğlu önce Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile makamında görüştü.

Eski Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ile partilerin il ve ilçe yönetimleri de ziyarette yer aldı. Ekrem İmamoğlu’nu makamında, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte ağırlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, günün anısına hediye ve Nilüfer Bostan’ın doğal ürünlerinin yer aldığı bir sepet hediye etti.

Ardından İmamoğlu, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış Bursa’nın Türkiye için önemli bir şehir olduğunu belirterek, "Kadim şehir Bursa, 10 bin yıla yakın tarihiyle Türkiye’nin ana köklerinden biri. Bursa, bugün 3 milyonu aşan nüfusuyla, ekonomisiyle Türkiye için umut şehri olmaya aday. Ancak hak ettiği yerde değil. Bursa için gelecekte çok güzel günler bizi bekliyor. 2023 ve 2024 Bursa için güzel olacak” dedi.

"Bizim iktidarımızda Bursaspor da hak ettiği yeri bulacak"

İmamoğlu, “Bizim iktidarımızda Bursaspor da hak ettiği yeri bulacak, Bursaspor için de gelecek güzel olacak” diyerek Bursaspor taraftarlarına seslendi.

Bursa’ya niçin geldiğini anlatan İmamoğlu, “Beni Bursa’ya onlar zorla yolladı. Yoksa ben zaten Bursa’ya gelirdim, geliyorum da. Ama ortaya koydukları haksızlığa, hukuksuzluğa ve demokrasiye verdiği zarara karşı beni milletimizle buluşmaya onlar mecbur etti. Çünkü onlar sizin iradenizi yok saydılar. Sizlerin, oylarını yok saydılar. Dediler ki evet Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu güzel Cumhuriyet’in kurucusunun bize o kutlu ifadesi vardır ya, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’, işte o kutlu mesajı biz yok sayıyoruz dediler. Aslında bunu yeni demediler. Uzun zamandır diyorlar. Kurmak istedikleri rejimi hayata geçirdikten sonra ısrarlı biçimde bunu diyorlar” dedi.

31 Mart gecesi yaşananlara da değinen İmamoğlu, “31 Mart gecesi verileri kapattılar ya işte o anda düğmeye basmışlardı. Ama bu sefer sert duvara tosladılar. İlk günden bugüne mücadelenin zor olacağını biliyorduk. Bizlere, sıkıntılar yaşatacaklarını biliyorduk. Akla hayale gelmeyen kötülükleri düşüneceklerini ve onları uygulamaya koyacaklarını biliyorduk. Hiç şüphe etmedik ve burada bizi yanıltmadılar, keşke yanıltsalardı. Keşke o kötü akıldan uzak dursalardı. Ama böyle bir karar verdiler. Kim bunlar? Bir avuç insan ve tek kişi. Tek kişilik akıl. Burada 86 milyon insanın hakkı var, bize yapılan haksızlık milyonlarca insana yapılan haksızlıktır, memleketimizin demokrasisine büyük zarar verme girişimidir. Buna hep birlikte dur diyeceğiz” diye konuştu.

"Sizin gözlerinizdeki ışığa bakınca umudu ifade edecek kelime bulamıyorum"

Vatandaşla buluşmalarda gördüğü tablonun kendisine umut olduğunu da ifade eden İmamoğlu şöyle devam etti:

“Benim umudum dün 1 ise şimdi milyon oldu. Sizin gözlerinizdeki ışığa bakınca umudu ifade edecek kelime bulamıyorum. Hak, hukuk, demokrasi için kararlılıkla mücadele vereceğiz. Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde biz milletimize layık olacağız. Cumhuriyetimize, devletimize, Atatürk’e layık olacağız. Mutlaka buna dur diyeceğiz.”

“Biz bugün Cumhuriyet’in 100. yılında başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Dünyanın en düşünceli genç nüfusu Türkiye’de" diyen İmamoğlu, "Bu ülkenin inanılmaz kıymetli beyinleri var. Onların, bilimini, sanatını, sporunu konuşuyor olabilirdik. 2023 yılında kişi başına düşen geliri 25 bin dolardan daha yüksek bir yere çıkarmayı konuşabilirdik ama bugün dünyanın en yüksek enflasyonunu, yüzde 75’in mutlu olmadığı eğitim sistemini, üniversitelerde özgürlük alanlarının kısıtlanmasını insanların açlığını konuşuyoruz. Biz Bu ülkede üretimi güzel şeyleri değil bunları konuşuyoruz” dedi.

“Bu ülkede bize emanet edilen 100. yılına giren Cumhuriyetimiz var” diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

“Şimdi 2 kavramı daha bununla buluşturduğumuzda önümüzde hiçbir engel yok. Biri en güçlü haliyle demokrasi. Demokrasiyle buluşacağız. Bir diğeri, adalet. Şu anda adaleti siyasetin silahı olarak kullanan o akıldan kurtaracağız. Yargının bağımsızlığıyla adil bir ülkeyi hep birlikte var edeceğiz. İşte bunları yan yana koyduğumuzda biz 21. yüzyıl ile ilgili o hayallerimizin her birini teker teker hayata geçireceğiz. Biz bu güzel işleri Türkiye’nin pırıl pırıl genç nüfuslarıyla başaracağız. Gencecik insanlarıyla. Çok az kaldı. Çok çalışıyoruz.“

İmamoğlu konuşmasını, “Umutsuz olmayın, vazgeçmeyin. Her şey çok güzel olacak, yaşasın demokrasi, yaşasın adalet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” diyerek tamamladı.

İmamoğlu, konuşmasının ardından Nilüfer Cumhuriyet Meydanını dolduran her yaştan vatandaşla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu daha sonra Mudanya Mütareke Meydanı’nda da vatandaşlarla bir araya geldi ve "Bu mayıs ayı çok güzel olacak" dedi.