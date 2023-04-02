İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışı yapılan Silahtarağa Gençlik Parkı yerine yapılacak arıtma tesisini AK Partili belediye başkanlarının uyarısı üzerine iptal ettiklerini anlatarak, "Allah onlardan razı olsun" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan’da topla açılış törenine katıldı.

Programda konuşan İmamoğlu İBB olarak insanların ihtiyaç duyduğu projeleri ürettiklerini belirterek, "Siyasi tatmin ya da bir avuç insanı mutlu eden projeler üretmiyoruz. Bizim projelerimizle insanlarımızın ihtiyaç duyduğu işler üretiyoruz. İçinde metrolarımız, yaşam vadilerimiz, arıtma tesislerimiz, yurtlarımız, kreşlerimiz, spor tesislerimiz, sağlık merkezlerimiz var. Restorasyonlar, kültür merkezleri, sosyal tesisler; yeni Halk Ekmek fabrikasından kent lokantalarına, pırıl pırıl, çağdaş, yeni İETT araçlarından elektrikli deniz taksilerine meydan düzenlemelerinden, otoparklara, açıkçası İstanbul’un her köşesinde çok değerli, yeni projelere imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan Silahtarağa Gençli Parkı’nda daha önce arıtma tesisi yapılmak istendiğini hatırlatan İmamoğlu, "Arıtma tesisi projesi, bana ilk ziyaretlerinde Eyüpsultan ve Kağıthane belediye başkanları açmıştı. Allah onlardan razı olsun. Bizi uyardılar ve dediler ki; burada yapılacak arıtma tesisi gerçekten her iki ilçeye ve Haliç’e sıkıntı oluşturabilir. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Baktık ki yaklaşık 125 bin metrekarelik Haliç’in kıyısında bir alanda bir arıtma tesisi planlandı. Bu analizi arkadaşlar bana sunduğunda dediler ki ‘siz zaten Baltalimanı’nda bir arıtma tesisi yapıyorsunuz. Bu bölgenin bir bölümünün atık suyu oraya gidecek. Aynı zamanda Yenikapı’daki arıtma tesisini yenileyeceksiniz, bu konuda proje hazırlığının olduğunu biliyoruz. Orada başladığınız zaman Haliç kıyısında bir arıtma tesisine ihtiyaç yok’. Diğer yandan arıtılsa dahi atık suyun Haliç’e bırakılması önerilmiyor. Haliç beslenmesi gereken bir yapı. Yıllardır buraya boğazdan, Karadeniz’den su takviyesi yapılıyor ve Haliç’in tazelenmesi sağlanıyor. Dip temizliğinden tutun Haliç’le ilgili yeni hayata geçirdiğimiz tarama biçimindeki temizleme sistemiyle sürekli nefes alması ve yenilenmesi sağlanmalı. İSKİ’deki toplantıdan sonra arkadaşlarımı alıp yapılacağı yere geldim. Bir baktım ki 30-40 yıllık ağaçlar orada bir ormana dönüşmüş. Yani bu ağaçlar kesilerek bir arıtma tesisi inşa edilecek. Her arıtma tesisinin ister istemez negatif tesirlerin çevresine ayrıca vardır, kokusundan görüntüsüne kadar. Burası Altın Boynuz. Haliç tarihi bir doku. Biz o zaman bu temeli atmamaya, yapılan bu ihaleyi iptal etmeye karar verdik” şeklinde konuştu.

Silahtarağa Gençlik Parkı’nın Eminönü’nden Alibeyköy Cep Otogarı’na kadar 12 kilometrelik bir yeşil hattın oluşmasını sağladığın altını çizen İmamoğlu, "Kıyıların halka kapatılmasına tahammülümüz yok. Haliç’i eşsiz bir yaşam vadesi olarak İstanbullulara emanet etmenin gururunu yaşıyoruz... Eyüpsultan’da Bölgesel İstihdam Ofisimizi de açıyoruz. İş arayan gençlerimize özellikle hanımefendilere ve herkese hizmet sunan, göreve başladığı andan itibaren tam 100 bini aşan insanımıza iş bulan; mesleğe odaklı iş gücünü Enstitü İstanbul İSMEK kurslarımızda yetiştiren sertifika veren bir modelle iş bulan bu merkezlerimizin 19’ncusunu Eyüpsultan’da açıyoruz” diye konuştu.