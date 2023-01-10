İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ocak ayı toplantısının 2’nci birleşiminde yaptığı konuşmada, “İBB Meclisi’nde deprem konuşuluyor ama İBB Başkanı Süleymaniye’de tur yapıyor. 4 yıldır bu kentin en büyük tehdidi deprem diyeceksiniz ama 4 yılda bir tane bölgede de şunu yapayım demeyeceksiniz. Şu anda kentsel dönüşümle ilgili her türlü hukuki alt yapa, destek tamam; devlet her daireye 600 bin TL para veriyor" dedi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ocak ayı toplantısının 2’nci birleşiminde yaptığı konuşmada, “İBB Meclisi’nde deprem konuşuluyor ama İBB Başkanı Süleymaniye’de tur yapıyor. 4 yıldır bu kentin en büyük tehdidi deprem diyeceksiniz ama 4 yılda bir tane bölgede de şunu yapayım demeyeceksiniz. Şu anda kentsel dönüşümle ilgili her türlü hukuki alt yapa, destek tamam; devlet her daireye 600 bin TL para veriyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ocak ayı toplantısının 2’nci birleşimi, Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı’nda Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında deprem ve kentsel dönüşüm yer aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu kürsüde konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken mecliste tansiyon zaman zaman arttı.

“İstanbul için en büyük tehdit olan deprem konuşuluyor ama İBB Başkanı, bu mecliste yok”

Anket şirketlerinin muhalefeti yanılttığına değinen AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, “Deprem, en hayati konu. İBB Başkanı’nın bu kürsüden söylediği ifadeyle deprem, İstanbul için en büyük tehdit. İBB Başkanı şu anda Süleymaniye’de tur yapıyormuş. O’nun seçildiği İstanbul ve İstanbul halkının seçtiği mecliste; İstanbul için en büyük tehdit olan deprem konuşuluyor ama İBB Başkanı, bu mecliste yok. İYİ Parti’nin oyu yüzde 11, CHP’nin oyu yüzde 22; yüzde 11’lik parti kalkmış: yüzde 40 mı, 50 mi alacak diye konuşan partiye, bize ‘gidiyorsunuz’ diyor. Bu anket şirketleri sizi fena yanıltıyor” dedi.

“Geldiğin günden bugüne kadar 1 kuruş Melen parası ödedin mi ey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı”

Melen Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapıldığı için AK Parti’ye teşekkür edilmesi gerektiğini belirten Tevfik Göksu, “İBB Başkanlığı’na zaman zaman vekalet eden arkadaşımız, Melen Barajı ve Hidroelektrik Santrali’yle ilgili AK Parti’ye teşekkür etmesi gerekirken Melen’le ilgili göndermede bulundu. Şu anda dünyanın değişik yerlerinde en çok konuşulan konu çevre, kuraklık ve iklim değişikliği. Şimdi size soruyorum: 4 yıl oldu, 1 metreküp temiz su kaynağı oluşturdunuz mu? İstanbul yılda 1 milyar metreküp su kullanıyor, yüzde 50’si Melen’den geliyor. Teşekkür edin. Bu kadar nankör olmayın. İBB Başkanı geçen gün bir kanalda: ‘Melen’in parasını biz ödüyoruz’ dedi. Geldiğin günden bugüne kadar 1 kuruş Melen parası ödedin mi ey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı? Hükümetin yaptığı harcama 22 milyar TL. Melen’den İSKİ’nin kasasına giren para ise 35 milyar TL. Bunun için teşekkür edin. Bu kadar inkarcı olmanıza gerek yok. ‘Biz 4 yıldan beri İstanbul’a 1 metreküp temiz su kaynağı oluşturmadık ama Allah AK Parti’den razı olsun ki Melen’i bize verdi de İstanbul halkı su sıkıntısı çekmiyor’ deyin” açıklamasında bulundu.

“Kentsel dönüşümle ilgili her türlü hukuki alt yapı, destek tamam; devlet her daireye 600 bin TL para veriyor”

Kentsel dönüşüm yaptıkları için kendilerine dava açıldığını söyleyen Tevfik Göksu, “Kentsel dönüşümün hayat kurtarma meselesi olduğuna inananlardanım. Bu konuda en büyük emeği koymuş belediye başkanlarından bir tanesiyim. Kentsel dönüşümü en fazla yapıp da oyunu da en fazla arttıran belediye başkanlarından bir tanesiyim. 4 yıldır bu kentin en büyük tehdidi deprem diyeceksiniz ama 4 yılda bir tane bölgede de şunu yapayım demeyeceksiniz. Şu anda kentsel dönüşümle ilgili her türlü hukuki alt yapı, destek tamam; devlet her daireye 600 bin TL para veriyor. Esenler’de kentsel dönüşüm yapılıyor, CHP’li il başkanı ve İYİ Parti ‘neden kentsel dönüşüm yapıyorsunuz’ diye bize soruyor. Ülkü Hanım Tuzla’dan gelip neden İBB yapmıyor diye Esenler’i mahkemeye verdi” ifadelerine yer verdi.

“82 bin metre imarlı alanı imara kapadık, park yapıyoruz”

Yaptıkları kentsel dönüşüme karşı muhalefetin dava açtığını vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, “Bu şehirde bir çocuğun burnunun kanaması bizim siyasi kariyerimizden ve geleceğimizden daha da önemli, daha da kıymetli. AK Parti yaptığı zaman ki kentsel dönüşüm yapan AK Partili Belediyeler. CHP’li belediyelerin zaten öyle bir niyeti de yok, öyle bir ihtiyacı da yok. AK Parti yaptığı zaman rastlan dönüşüm, CHP yaptığı zaman kentsel dönüşüm diyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Türkiye’de kentsel dönüşüme karşı İBB, CHP, Tuzla Meclis Üyesi dava açmış. Niye dava açıyorsunuz? Kentsel dönüşümden ne istiyorsunuz? Esenler’in içerisinde 2.2 milyon metrekare alan açıyoruz, 82 bin metre imarlı alanı imara kapadık, park yapıyoruz. Yanlış mı yapıyoruz? Vatandaşın yeri, vatandaşa veriyorum. Ama siz anlamazsınız çünkü orada rant yok” şeklinde konuştu.