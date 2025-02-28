Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, artan dolandırıcılık vakaları sonrasında harekete geçti. İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden, yapılan para transferlerinde 'çift aşamalı doğrulama' sistemini devreye alıyor. Uygulama 1 Mart itibariyle başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - 1 Mart itibarıyla bazı bankalar, para transferlerinde çift aşamalı doğrulama sistemine geçecek ve SMS onayı zorunlu hale gelecek.

Dijital bankacılığın hızla yayılması, dolandırıcıların mobil bankacılık kullanıcılarını hedef almasını kolaylaştırdı

Yeni güvenlik düzenlemesiyle birlikte, IBAN’a para transferi işlemlerinde kullanıcıların ekstra bir doğrulama adımından geçmeleri gerekecek. Şu anda, kullanıcılar tanımlı telefonlarıyla işlem yaparken ek bir doğrulama olmadan para transferi gerçekleştirebiliyordu. Ancak bu durum, dolandırıcıların izinsiz hesap erişimini kolaylaştırıyordu.

Yeni düzenleme ile para transferleri için SMS onayı zorunlu hale geleceği gibi tanımlı telefonlardan bile işlem yapılsa, havale ve EFT için ekstra doğrulama yapılacak. Ayrıca üçüncü cihazdan hesabınıza giriş yapılsa bile para transferi engellenecek.

Bu güvenlik önlemleri, kullanıcı hesaplarının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor ve dijital bankacılık dolandırıcılığını minimuma indirmeyi amaçlıyor.

BDDK, bankalarla yapılan görüşmelerin ardından 1 Mart itibarıyla bazı bankaların çift aşamalı doğrulama sistemini devreye sokmasını zorunlu kılsada tüm bankaların bu sisteme geçmesi için belirli bir süre tanınacağı öğrenildi.