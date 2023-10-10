Erzincan’da belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ibadethanelerde temizlik çalışmaları yapıldı.

Görevli ekipler tarafından camii ve Cem Evlerinde temizlik çalışması yapılarak, “İbadethane temizliği ile toplum sağlığını koruyucu bir hizmeti yerine getirmekle beraber, vatandaşların daha temiz ortamda ibadetlerini yapmalarını ve ibadethanelerimizin temiz kalmalarını sağlıyoruz. Erzincan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ibadetlerini daha rahat bir şekilde yapabilmeleri için temizlik çalışmalarına destek veriyoruz.” denildi.