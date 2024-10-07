İstanbul Aydın Üniversitesi Psikod ekibi, uzman danışmanlarının rehberliğinde hazırladıkları Mobil Oyun Terapi Odası (MOTO) ve Yapay Zeka Destekli MOTO Portalı projeleriyle, Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması’ndaki başarılarının ardından, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde de önemli bir derece elde etti.

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu Psikod ekibi, inovatif ve dijital çözümler geliştirmeye devam ediyor. TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde, kendi kategorilerinde şampiyon olan 170 projeye karşı yarışan Psikod ekibi, genel sıralamada üçüncülük kazandı. Projenin teknoloji danışmanlığını İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Şener üstlenirken, ana akademik danışmanlık görevini Klinik Psikolog Mehmet Teber yürüttü.

Uzman danışmanlar eşliğinde inovasyon

Ekibin farklı disiplinlerden gelen uzmanlarla yaptığı iş birliği, teknolojiyi psikoloji alanında yenilikçi bir şekilde kullanarak önemli bir çözüm üretti. Psikod ekibi, geliştirdikleri projelerle psikoloji ve teknoloji arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflerken, bu başarılarıyla disiplinler arası inovasyonun ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Psikod ekibinin üyeleri; Kaan Furkan Çakıroğlu, Bedirhan Tantan, Zehra Nur Dalcalı, Buse Keklik ve Feyza Nur Midillioğlu’ndan oluşuyor. Her biri kendi alanlarında uzmanlaşan genç ekip, gösterdikleri azim ve motivasyonla TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde büyük başarı gösterdi.