IATA bu yıl 3.’sünü düzenlediği IATA Wings of Change Europe, Pegasus Hava Yolları ev sahipliğinde İstanbul’da başladı. Toplantı’nın ilk gününde, pandemi sonrası toparlanma, çevresel ve finansal sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, kapsayıcılık, çeşitlilik, turizm ve dijitalleşme gibi önemli konular ele alındı.

IATA bu yıl 3.’sünü düzenlediği IATA Wings of Change Europe, Pegasus Hava Yolları ev sahipliğinde İstanbul’da başladı. Toplantı’nın ilk gününde, pandemi sonrası toparlanma, çevresel ve finansal sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, kapsayıcılık, çeşitlilik, turizm ve dijitalleşme gibi önemli konular ele alındı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) Madrid ve Berlin’den sonra bu yıl 3.’sünü İstanbul’da düzenlediği IATA Wings of Change Europe (WoCE), Pegasus Hava Yolları ev sahipliğinde bugün başladı. Etkinliğe T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, IATA Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet T. Nane, IATA Genel Müdürü Willie Walsh ve Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk’ün yanı sıra Türkiye’den ve pek çok ülkeden hükümet yetkilileri, sektör temsilcileri ve havacılık profesyonelleri katıldı.

Pandemi sonrası toparlanma, çevresel ve finansal sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, kapsayıcılık, çeşitlilik, turizm ve dijitalleşme gibi önemli konuların ele alındı. Etkinliğin 2’inci günü ise T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un açılış konuşmasıyla başlayacak. Hava taşımacılığı sektörünün bugünü ve geleceğine ilişkin öngörülerin yanı sıra turizm ekosistemi de tartışılacak.

“Türkiye havacılıkta dünya lideri olma yolunda öncelikli bir konumdadır”

Türkiye’nin ülke olarak coğrafi üstünlüğe sahip olduğunu vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Ülke olarak 1,6 milyar insanın yaşadığı, 8 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkeye, 4 saatlik uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi bir üstünlüğe sahibiz. Bu önemli coğrafi avantajı, güçlü hava yollarımız, kapsamlı bakım onarım merkezlerimiz, modern havalimanlarımız, geleceği parlak havacılık eğitim merkezlerimiz ve nitelikli personelimizle birleştirdiğimizde, Türkiye havacılıkta dünya lideri olma yolunda öncelikli bir konumdadır. Bu etkinlikte tartışılacak yeni fikirler ve politikalar, önümüzdeki dönemde Avrupa havacılığının yol haritasını belirleyecek. Tüm zorlukların önce bölgesel, ardından güçlü küresel iş birlikleriyle aşılabileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hava taşımacılığı endüstrisinin gelecekteki büyümesini şekillendirmek için birlikte çalışmalıyız”

Etkinliğin ilk gününde açılış konuşmasını yapan IATA Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet T. Nane, “Son birkaç yıl havacılık sektörünün bugüne kadarki en zor yılları oldu. Çok şey yaşadık ve çok şey öğrendik. Şimdi iyileşme ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde dimdik ayakta durma zamanı. Dünyamızı birbirine bağlayan ve zenginleştiren güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir bir hava taşımacılığı endüstrisinin gelecekteki büyümesini şekillendirmek için birlikte çalışmanın gücüne yürekten inanıyoruz. Hepimiz güçlerimizi birleştirdiğimiz ve omuz omuza durduğumuz sürece bunu başarma ve gerçekleştirme gücüne sahibiz. Bu nedenle birleşik bir havacılık ekosistemi hayati önem taşıyor. Çünkü ancak o zaman birbirimizden güç alabilir. İnovasyon ve çeşitlilikten güvenlik ve sürdürülebilirliğe kadar birçok alanda bireysel olarak yapabileceğimizden çok daha fazlasını birlikte başarabiliriz. Havacılık sektöründeki paydaşlar, farklı iş modellerinin bir arada var olmasını destekleyen, sağlıklı rekabeti ve maksimum tüketici tercihini teşvik eden yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikirler. Türkiye, ulusal uçuş ağlarının oluşturulması ve farklı hava yollarının desteklenerek başarıya ulaşması konusunda iyi bir örnek. Bu noktada önemli olan, büyüme politikalarının sürdürülebilir çözümlerle el ele gitmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa bölgesinin havacılık alanındaki önemli etkinliklerinden biri olan IATA Wings of Change Europe’a ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, “Bu önemli etkinlikte, dünyanın dört bir yanından havacılık profesyonelleriyle bir araya gelerek fikir alışverişi yapmanın yanı sıra sektörümüzün geleceğini şekillendirecek çok önemli konuları konuşuyoruz. Global havacılık sektöründe kapsayıcı ve çeşitli bir kurum kültürünün önemini vurgulayabildiğimiz ve şirketlerin bu konulara öncelik vermesi gerektiğinin altını çizebildiğimiz için çok mutluyum. Etkinliğin getireceği olumlu etkiye tanık olmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh ise “Avrupa, tıpkı dünyanın geri kalanı gibi, toplum, turizm ve ticaret için hayati bir öneme sahip olan uçuş ağlarına güveniyor. En son yapılan IATA anketinin sonuçlarına göre, Avrupa hava taşımacılığını kullanan küçük ve büyük ölçekli ticari işletmelerin yüzde 82’si küresel tedarik zincirlerine erişimin işletmeleri için hayati olduğunu söylerken, yüzde 84’ü ise uçuş ağlarına erişimleri olmadan iş yapmayı hayal bile edemiyor. Dünyanın dört bir yanında odaklanmamız gereken konu, en düşük maliyetle en yüksek miktarda Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) üretimini teşvik etmek olmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.